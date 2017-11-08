برگزاری همه پرسی اقلیم کردستان تصمیم همه احزاب کرد بود

به گزارش خبرگزاری مهر ، رئیس سابق اقلیم کردستان عراق در ادامه گفتگوهای خود با رسانه های غربی در مصاحبه با نیوزویک گفت: تصمیم برگزاری همه پرسی اقلیم کردستان یک تصمیم فردی نبود. این یک تصمیم جمعی توسط همه احزاب کرد بود. موفقیت همه پرسی آن بود که ۹۳ درصد از کردهای حاضر در عراق به آن رای مثبت دادند بنابراین پروسه آن موفقیت آمیز بود و من معتقدم که این همه پرسی آینده مردم کرد را تضمین می کند. این درست است که برخی مشکلات پس از همه پرسی بوجود آمد اما این به معنای از دست رفتن تصمیم مردم کرد نیست.

بارزانی در پاسخ به این پرسش که به اعتقاد بسیاری زمان برگزاری همه پرسی اقلیم کردستان اشتباه بود گفت: معتقدیم زمانبندی همه پرسی درست بود.

وی در ادامه با مطرح کردن ادعاهایی علیه بغداد گفت: زمان برگزاری همه پرسی درست بود چون آن دسته از نیروهای عراقی که اخیرا مشغول اجرای سیاست های خود در خصوص تغییر بافت جمعیتی و وضعیت منطقه بودند هم اکنون در موضع درست هستند، آنها این برنامه را از مدت ها قبل داشتند حتی پیش از برگزاری همه پرسی. آنها همه پرسی را بهانه ای برای پوشاندن و یا سرپوش گذاشتن بر اقدامات خود و توطئه علیه مردم کرد کرده اند. می خواستیم همه پرسی را پیش ببریم تا از خونریزی جلوگیری کنیم. می خواستیم از بروز جنگ و درگیری جلوگیری کنیم زیرا آنهایی که هم اکنون با ما در حال جنگ هستند قصد ایجاد یک وضعیت جدید در منطقه را دارند. اشتباه ما این بود که باید همه پرسی را زودتر برگزار می کردیم.

بارزانی در پاسخ به پرسشی در خصوص اینکه آیا فکر می کنید آمریکا شما را رها کرده در حالیکه نیروهای پیشمرگه در جنگ با داعش با آمریکا همکاری می کنند؟ گفت: بدون حضور و فداکاری پیشمرگه نه داعش عقب نشینی می کرد و شکست می خورد و نه موصل آزاد می شد. اما ما انتظار نداشتیم نیروهای عراقی از سلاح های آمریکایی که برای مبارزه با داعش در اختیارشان قرار گرفته بود علیه ما استفاده کنند. این یک شگفتی بزرگ برای ما بود.

رئیس سابق اقلیم کردستان در پاسخ به پرسش نیوزویک در این خصوص که «آیا شما معتقدید ورود نظامیان عراقی به کرکوک و دیگر مناطق اقلیم کردستان با تائید آمریکا بوده؟» گفت: بله، معتقدیم که عملیات بازپس گیری کرکوک با هدایت ایرانی ها و با اطلاع مقامات آمریکا و انگلیس انجام شد.

خبرنگار نیوزویک در ادامه از بارزانی سوال کرد: ایران زمانی بدترین دشمن عراق بود و اکنون نزدیک ترین متحد آن است. این روابط نزدیک چه معنایی برای اقلیم کردستان و مردم کرد دارد؟

رئیس سابق اقلیم کردستان در پاسخ به این سوال گفت: سرنوشت عراق در دست ایران است. کردها قصد تقابل یا رقابت با ایران را ندارند.

نیوزویک: آیا شما به همکاری با ایران ادامه می دهید؟

بارزانی: این موضوعی است که در آینده درباره آن تصمیم گیری می شود.

وی روز گذشته نیز در گفتگو با ان پی آر (رادیو ملی آمریکا) سکوت ناشی از رضایت آمریکا در قبال حمله حشد شعبی به کُردها را «تسلیم توجیه ناپذیر آمریکا در برابر نفوذ ایران» خواند.

وی در این باره گفت: «ما خودمان را دوستان ملت آمریکا، دوستان دولت آمریکا می دانیم اما ناگزیریم که در روابطمان با کسانی که مسئول این رخداد هستند، تجدیدنظر کنیم. می توانم بگویم که در حال حاضر ما در حال تجدیدنظر اساسی در روابطمان هستیم».

وی همچنین تأکید کرد که مردم اقلیم کردستان این اقدام آمریکا را خیانت می دانند. بارزانی در ادامه خاطرنشان کرد که «از این پس، کردها بجای اعتماد به آمریکا، روابط خود را با روسیه بهبود خواهند بخشید».

رئیس مستعفی اقلیم کردستان عراق در این گفتگو ضمن ابراز «عدم تأسف!» از برگزاری همه پرسی در اقلیم کردستان گفت که پیامدهای این همه پرسی ارزش آن را داشت که نشان دهد کُردها خواهان استقلال هستند!

وی در اینباره گفت: «من به نتایج این همه پرسی بسیار افتخار می کنم. من مفتخرم که به مردم کُردستان مجال داده ایم که رأی و نظر خود را بیان کنند- و من بابت آن متأسف و پشیمان نیستم».

بارزانی در پاسخ به این پرسش که آیا وی مسئولیت پیامدهای آتی را خواهد پذیرفت یا خیر، گفت که «برگزاری همه پرسی یک تصمیم جمعی بود و نه تصمیم شخصی من».

وی برخی از رهبران کُرد وابسته به «اتحادیه میهنی کردستان» را به دلیل تحویل کرکوک به نیروهای بغداد به خیانت متهم کرد و از آمریکا به دلیل مجاز دانستن همکاری میان حشد شعبی با نیروهای عراقی برای حمله به اَکراد به شدت انتقاد کرد.

رئیس مستعفی اقلیم کردستان عراق در ادامه مدعی شد: «آنها از تسلیحات آمریکایی- تانکهای آبرامز و سایر تجهیزاتی که دولت آمریکا برای نبرد علیه داعش در اختیار دولت عراق قرار داده بود- استفاده می کردند. آنها از این تجهیزات علیه کُردها استفاده کرده و آمریکائیان در برابر آن سکوت اختیار کردند».

این در حالی است که آمریکا و انگلیس و سایر متحدان اقلیم کردستان به مسعود بارزانی در مورد عدم برگزاری همه پرسی در ماه سپتامبر هشدار داده بودند.

مقامات آمریکا که با عراق برای گشودن باب مذاکرات با اربیل به توافق رسیده بودند، اعلام کردند که در صورت شکست این مذاکرات، آمریکا قول می دهد لزوم برگزاری یک همه پرسی را تصدیق نماید.

مسعود بارزانی با اشاره به پیش بینی برخی واکنشها نسبت به برگزاری همه پرسی در اقلیم کردستان تأکید کرد که «به هیچ وجه انتظار یک حمله نظامی را نداشت». زیرا به زعم وی، کُردها و نیروهای پیشمرگه کُرد به مدت دو دهه یکی از قدرتمندترین متحدان آمریکا در منطقه بودند و در مبارزه علیه داعش نقشی حیاتی ایفاء کردند.