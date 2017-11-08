به گزارش خبرگزاری مهر، در لیست اولیه ای که از سوی فدراسیون جهانی وزنه برداری برای حضور در مسابقات جهانی اعلام شده نام ۱۰ وزنه بردار وجود دارد که البته این لیست بعد از کنگره با معرفی هشت نفر اصلی همراه خواهد بود و حتی ممکن است رکوردهای ورودی هم تغییر کند.

لیست اولیه وزنه برداران در رقابتهای جهانی ۲۰۱۷ آمریکا به شرح زیر است:

دسته ۶۹ کیلوگرم:

«ون» از کره جنوبی با رکورد ورودی ۳۴۰ کیلوگرم در صدر قرار دارد.

مجید عسگری با رکورد ورودی ۳۱۰ کیلوگرم در جایگاه سیزدهم جای گرفته است.

دسته ۸۵ کیلوگرم:

کیانوش رستمی با رکورد ورودی ۳۹۰ کیلوگرم در صدر قرار دارد.

»کرستوف مسیج»از لهستان، «دونگویو» از کره جنوبی و «تورس مورنو»از کلمبیا هر سه با رکورد ورودی ۳۶۵ کیلوگرم دوم تا چهارم هستند.

علی میری با رکورد ورودی ۳۶۱ کیلوگرم در جایگاه پنجم است.

دسته ۹۴ کیلوگرم:

سهراب مرادی با رکورد ورودی ۴۱۳ کیلوگرم در صدر قرار دارد.

سید ایوب موسوی ، «ائوریماس دیدزبالیس» از لیتوانی و «عبداله راغب سعد» از مصر با رکورد ورودی ۳۹۰ کیلوگرم دوم و چهارم هستند.

دسته ۱۰۵ کیلوگرم:

«آرتورس پلسنیکس» از لتونی با رکورد ورودی ۴۰۵ کیلوگرم در صدر قرار دارد.

علیرضا سلیمانی و علی هاشمی هر دو با رکورد ورودی ۴۰۱ کیلوگرم در رتبه های دوم و سوم هستند.

«ایوان افریموف» از ازبکستان با رکورد ورودی ۴۰۰ کیلوگرم در جایگاه چهارم جای گرفته است.

دسته ۱۰۵+ کیلوگرم:

«لاشا تالاخادزه» گرجستانی با رکورد ورودی ۴۵۰ کیلوگرم در صدر قرار دارد.

«فرناندو» از برزیل با رکورد ورودی ۴۴۵ کیلوگرم در جایگاه دوم جای گرفته است.

سعید علی حسینی و بهداد سلیمی با رکورد ورودی ۴۴۰ کیلوگرم در رتبه های سوم و چهارم قرار دارند.

«مارت سیم» از استونی با رکورد ورودی ۴۴۰ کیلوگرم در رتبه پنجم قرار دارد.

همایون تیموری با رکورد ورودی ۴۳۰ کیلوگرم در جایگاه نهم است.

رقابت های وزنه برداری قهرمانی ۲۰۱۷ بزرگسالان جهان، ۶ تا ۱۴ آذرماه در آناهیم آمریکا برگزار می شود.