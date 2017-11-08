شبیه ساز مبدل انرژی بادی ساخته شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، پروفسور گئورگ قره پتیان استاد دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر و رئیس پژوهشکده بهره داری ایمن شبکه دانشگاه صنعتی امیرکبیر در خصوص پروژه «طراحی و ساخت سیمیلاتور نیروگاه بادی با ژنراتور سنکرون قطب دائم شار محوری» گفت: این طرح به واسطه قرارداد تحقیقاتی با پیمانکاری سازمان توسعه برق ایران آغاز شده است.

وی با بیان اینکه ساخت و طراحی سیمیلاتور بادی کاملا توسط محققان دانشگاه صنعتی امیرکبیر طراحی شده است، اظهار داشت: نرم افزار، ژنراتور، رابط های الکترونیک قدرت و سایر بخش های این سیمیلاتور توسط تیم دانشگاه صنعتی امیرکبیر طراحی و ساخته شده است.

رئیس پژوهشکده بهره داری ایمن شبکه دانشگاه صنعتی امیرکبیر با بیان اینکه قبل از انجام کارهای مهندسی و ورود به مرحله ساخت و بهره برداری در شبکه برق سراسری، استفاده از شبیه ساز نیروگاه بادی لازم است، افزود: شبیه سازی ها معمولا بر روی یک رایانه صورت می گیرد که در این صورت نمی توان مشکلات سیستم را با دقت بالا متوجه شد اما سیمولاتور نیروگاه بادی این امکان را می دهد که مسائل به دقت بررسی و تحلیل شود.

قره پتیان خاطرنشان کرد: براین اساس قبل از اتصال نیروگاه های واقعی بادی به شبکه می توان اثرات آن را با سیمولاتور بررسی کرد.

وی گفت: البته در کنار طراحی سیمولاتور بادی، طرح گسترده ای را دنبال می کنیم که سیمیلاتور جزیی از این طرح است.

رئیس پژوهشکده بهره داری ایمن شبکه دانشگاه صنعتی امیرکبیر اظهار داشت: این پروژه گسترده تر به کارفرمایی شرکت توانیر در حال انجام است و انتظار می رود در ماه های آینده پروژه به اتمام برسد.

به گفته قره پتیان، این مجموعه به عنوان اولین نمونه آزمایشگاهی تحقیقاتی خواهد شد که شامل یک ریز شبکه هوشمند ساخت داخل است.

وی تاکید کرد: طبیعتا این پروژه به صورت نمونه سازی در اختیار دانشگاههای دیگر نیز قرار می گیرد اما هدف اصلی ما این است که در آزمایشگاه تحقیقاتی دانشگاه وسایل مورد نیاز تحقیقاتی دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری را فراهم کنیم.

به گفته رئیس پژوهشکده بهره داری ایمن شبکه دانشگاه صنعتی امیرکبیر، اجزای سیمولاتور شامل نرم افزار رابط کاربر با سیمولاتور، سیستم کنترل سرعت موتور القایی برای تبدیل هر پروفیل سرعت باد برای اعمال به موتور القایی، ژنراتور سنکرون قطب برجسته شار محوری، مبدل توان برای تبدیل انرژی خروجی ژنراتور به برق سه فاز با فرکانس ۵۰ هرتز است.

وی افزود: از سیولاتور مذکور برای آموزش بهره برداران، انجام بررسی عملکرد نیروگاه بادی قبل از اتصال آن به شبکه، بررسی اثرات متقابل نیروگاه بادی و سبک مادر بر یکدیگر و انجام پروژه های تحقیقاتی سود جست.