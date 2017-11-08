صدور ویزا در ایلام تا ساعت ۱۲ امروز تمدید شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی حیدری امروز در گفتگویی از تمدید صدور ویزا در ایلام تا ساعت ۱۲ امروز (چهارشنبه) خبر داد.

وی گفت: با پیگیری های استاندار ایلام و توافقات بعمل آمده با کنسولی عراق تا ساعت ۱۲ امروز ویزا جهت مشتاقان به اربعین حسینی صادر می شود.

سرپرست سازمان حج و زیارت استان ایلام اظهار کرد: با عنایت به اینکه امکان خروج از مرز مهران بدون ویزا وجود ندارد لذا زائران عزیز جهت دریافت ویزا می توانند به شرکت مرکی کوثر ایلام واقع در ایلام میدان خیام خیایان شهید رجایی مراجعه کنند.

حیدری تأکید کرد: ساعت فوق به هیچ وجه تمدید نمی شود.