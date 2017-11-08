سند توسعه استان سیستان وبلوچستان بر اساس آمایش سرزمینی تهیه شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نعیم امینی فرد صبح امروز در مراسم تودیع و معارفه استاندار جدید سیستان و بلوچستان که در تالار فردوسی دانشگاه سیستان و بلوچستان برگزار شد، اظهار داشت: مردم سیستان و بلوچستان در انتخابات ریاست جمهوری حماسه ای بی نظیر آفریدند که همگان شاهد نقش آفرینی موثر آن ها بودند.

وی ضمن تشکر از زحمات استاندار اسبق و آرزوی موفقیت برای استاندار جدید سیستان و بلوچستان خاطر نشان کرد: قطعا برای موفقیت و پیشرفت استان باید از ظرفیت های بی نظیر نیروی انسانی در استان به درستی اتفائه شود.

وی با تاکید بر اینکه باید در مسئولیت های مختلف از افراد دارای صلاحیت استفاده کرد، خاطرنشان کرد: جوانان رکن اصلی جامعه هستند و قطعا باید با برنامه ریزی صحیح از پتانسیل این قشر مهم هم استفاده شود.

نماینده مردم ایرانشهر در مجلس شورای اسلامیگ فت: مشکلات قابل توجهی در استان سیستان و بلوچستان وجود دارد که باید همه آن ها به صورت ویژه مورد پیگیری قرار بگیرد.

رئیس مجمع نمایندگان سیستان و بلوچستان تصریح کرد: مهمترین موضوعی که نیاز به پیگیری ویژه مسئولان استان دارد تهیه سند توسعه استان سیستان و بلوچستان بر اساس آمایش سرزمینی است.