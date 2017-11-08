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۱۷ آبان ۱۳۹۶، ۱۲:۰۲

رییس پلیس فتای ایلام اعلام کرد

شکایت پلیس از مدیر کانال تلگرامی/برخوردباشایعه سازان درباره مرزها

شکایت پلیس از مدیر کانال تلگرامی/برخوردباشایعه سازان درباره مرزها

رئیس پلیس فتا ایلام گفت: از مدیر کانال تلگرامی که خبر باز شدن مرز و سفر بدون ویزا را منتشر کرده بود، شکایت کردیم.

به گزارش خبرگزاری مهر سرهنگ علی جمالی گفت: علیرغم هشدارهای پلیس فتا مبنی بر برخورد با مدیران سایت ها و شبکه های اجتماعی شایعه ساز، صبح دیروز شاهد درج خبری کذب مبنی تردد بدون ویزا و گذرنامه در مرز مهران بودیم.

وی با اشاره به اینکه درج چنین خبرهایی در فضای سایبری موجب تشویش اذهان عمومی و بر هم زدن نظم عمومی در جامعه می شود، افزود: پلیس فتا از طریق مراجع قضایی تخلف این مدیر کانال را پیگیری می کند.

سرهنگ جمالی در پایان اظهار داشت: از اصحاب رسانه می خواهیم که از درج اخباری که منبع موثق نداشته و از طرفی باعث تشویش اذهان عمومی می شود خودداری کنند.

گفتنی است صبح دیروز یکی از کانال های تلگرامی خبری کذب مبنی بر بازشدن مرز مهران به روی زائران بدون ویزا و گذرنامه را در کانال خود منتشر کرد که پس از اخطار پلیس فتا خبر درج شده سریعا حذف شد.

کد مطلب 4138378

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