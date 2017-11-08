ثبت نام بیش از ۵ هزار نفر در تکمیل ظرفیت کاردانی به کارشناسی

حسین توکلی - مشاور عالی سازمان سنجش در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مرحله تکمیل ظرفیت پذیرش رشته های تحصیلی پذیرش صرفاً براساس سوابق تحصیلی (معدل کل دوره کاردانی) در دانشگاه فنی و حرفهای و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی در آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسـته سال ۱۳۹۶ از سوم آبان آغاز شده و تا اول آذر ماه ۹۶ ادامه دارد.
مشاور عالی سازمان سنجش یادآور شد: تمامی داوطلبان علاقهمند به تحصیل در رشتههای تحصیلی دانشگاه فنی و حرفهای و مؤسسات آموزش عالـی غیرانتفاعی (اعم از داوطلبانی که در آزمون مذکور ثبتنام کرده و یا ثبتنام نکردهاند) می توانند بر اساس اطلاعیه سازمان سنجش تا مهلت زمانی اعلام شده برای ثبت نام مراجعه کنند.
وی یادآور شد: متقاضیان میتوانند تا اول آذرماه ۹۶ با مراجعه به دانشکدهها و آموزشکدههای فنی و حرفهای تحت پوشش دانشگاه فنی و حرفه ای و یا مؤسسات آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی و کسب اطلاع از رشتههای پذیرنده دانشجو در این مرحله نسبت به شرکت و انتخاب کدرشته محل مورد تقاضای خویش اقدام کنند.
توکلی تاکید کرد: تا امروز ۱۷ آبان ماه ۹۶ تعداد ۵ هزار و ۹۸۳ نفر در تکمیل ظرفیت پذیرش رشته های تحصیلی دانشگاه فنی و حرفهای و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی در آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسـته ثبت نام کرده اند.
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