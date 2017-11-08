اشرف غنی عازم امارات متحده عربی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از افق، «محمداشرف غنی» رئیس جمهوری افغانستان قبل از ظهر امروز در رأس یک هیئت عالی رتبه دولتی و طی یک سفر رسمی عازم ابوظبی پایتخت امارات متحده عربی شده است.

کاخ ریاست جمهوری افغانستان با انتشار این خبر اعلام کرد که غنی در این سفر ضمن شرکت در مراسم افتتاح موزه «لوور»، با مقامات عالی رتبه امارات متحده عربی نیز دیدار خواهد کرد.

قرار است که در این دیدار دو طرف بر روی گسترش همکاری های دوجانبه و مسائل امنیتی، بحث و تبادل نظر کنند.

«حنیف اتمر» مشاور امنیت ملی، «عبدالسلام رحیمی» رئیس دفتر ریاست جمهوری و «محمد هارون چخانسوری» معاون ارتباطات استراتژیک و رسانه‌های افغانستان، رئیس جمهوری این کشور را در این سفر همراهی می‌کنند.

این سفر درحالی صورت می گیرد که پیش از این امارات متحده عربی میزبان مذاکرات صلح افغانستان و گروه طالبان نیز بوده است. اخیرا هم سران دولت افغانستان از برخی کشورهای عربی و امارات متحده عربی خواسته‌اند، تا در روند صلح افغانستان همکاری کنند.