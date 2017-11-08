به گزارش خبرگزاری مهر، محصول دانش‌بنیان و با فناوری پیشرفته‌ی سوییچ‌گیرهای گازی فشار قوی توسط شرکت توس‌کات خراسان و با مشارکت بنیاد برکت، وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) تولید شده و پس از طی مراحل طراحی، ساخت و انجام آزمایش‌های دوره‌ای، اخیراً گواهی‌نامه‌ی فنی بین‌المللی این محصول از سوی یکی از آزمایشگاه‌های معتبر جهانی مورد تأیید ILAC صادر شده است.

با تأیید سوییچ‌گیرهای گازی فشار قوی ساخت ایران از سوی مراجع فنی بین‌المللی، ایران به جرگه‌ی تولیدکنندگان این محصول راهبردی پیوست. تا پیش از این، تولید این تجهیزات، تنها در انحصار ۶ کشور صنعتی دنیا بود.

با فراهم شدن امکان تولید این نوع سوییچ‌گیرها در داخل کشور، مشکل تأخیرهای طولانی مدت، در برق‌دار نمودن بسیاری از پست‌های برق فشار قوی -که با توجه به روند تحریم‌ها، تأمین سوییچ‌گیرها از خارج از کشور با مشکلاتی مواجه شده بود- برطرف می‌شود.

لازم به توضیح است، با توجه به این‌که تمامی سوییچ‌گیرهای نصب شده در پست‌های فشار قوی داخل کشور، از خارج تأمین می‌شدند،مشکلات ناشی از بروز عیب در قطعات داخلی و زمان‌بر شدن تأمین قطعات یدکی آن‌ها، خاموشی‌هایی را به شبکه تحمیل می‌کرد.

نمونه‌ این مسئله در یکی از پست‌های فشار قوی در شمال‌شرقی کشور رخ داد که یکی از تجهیزات مرتبط با سوییچ‌گیر، دچار شکستگی شد و تأمین آن به دلیل تحریم‌های ظالمانه ضد کشورمان، مدت‌ها به طول انجامید.

قطعی گسترده‌ برق در استان خوزستان طی سنوات اخیر به دلیل پدیده‌ی گرد و غبار نیز از دیگر مشکلات ناشی از تأمین همین محصول راهبردی بود که خوش‌بختانه با تکیه بر دانش و توان داخلی و با حمایت بنیاد برکت، تولید آن بومی شده است.

بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)، حمایت از تولیدکنندگان و کارآفرینان و طرح‌های دانش‌بنیان را در مناطق کم‌تر توسعه‌یافته‌ی کشور در دستور کار دارد و تاکنون در ۳۲۲ طرح توانمندسازی اقتصادی و اشتغال‌زایی مشارکت داشته است.