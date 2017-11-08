۱۷ آبان ۱۳۹۶، ۱۱:۱۶

شامگاه سه شنبه؛

مادر همدانی فرزند خود را در مسیر کربلا به دنیا آورد

همدان - یک مادر همدانی فرزند خود را در مسیر کربلا به دنیا آورد.

به گزارش خبرنگار مهر، یک مادر همدانی شامگاه سه شنبه نوزاد خود را در مسیر کربلا و در منطقه «حی معلم» در بیمارستان «نسائیه تولید» به دنیا آورد.

 مادر همدانی که نوزاد خود را در کربلا به دنیا آورده بود، نام وی را «زینب خانوم» گذاشت.

