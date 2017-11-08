ورود اتوبوس های برون شهری به داخل شهر مهران ممنوع است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محسن ناصری امروز در جمع خبرنگاران اظهارداشت: اتوبوس های برون شهری صرفا از طریق کمربندی شمالی مهران می توانند به پایانه مسافربری برکت مراجعه واقدام به جابجای زوارکنند.

وی افزود:در پایانه مسافربری برکت محل استقرار اتوبوس ها با توجه به مقصد حرکت مشخص شده واتوبوس ها بایستی برای سوارکردن مسافرین در لاین تعریف شده قرار بگیرند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ایلام بابیان اینکه: مدیریت ،کنترل و نظارت بر ورود و خروج اتوبوس های بیابانی و نظم بخشی ترافیک محدوده پایانه برکت به پلیس راهنمایی و رانندگی محول شده است از رانندگان خواست برای سهولت درتردد همکاری لازم را پلیس داشته باشند.

سرهنگ ناصری درپایان خاطرنشان کرد:موج اصلی بازگشت زائرین شروع شده ولحظه به لحظه درحال افزایش است.