۱۷ آبان ۱۳۹۶، ۱۲:۱۶

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان ایلام:

ورود اتوبوس های برون شهری به داخل شهر مهران ممنوع است

ایلام-رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان ایلام گفت: ورود اتوبوس های برون شهری برای سوار یا پیاده کردن زائران به محدوده شهری مهران تا پایان بازگشت کامل زوارممنوع است.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محسن ناصری امروز در جمع خبرنگاران اظهارداشت: اتوبوس های برون شهری صرفا از طریق کمربندی شمالی مهران می توانند به پایانه مسافربری برکت مراجعه واقدام به جابجای زوارکنند.

وی افزود:در پایانه مسافربری برکت محل استقرار اتوبوس ها با توجه به مقصد حرکت مشخص شده واتوبوس ها بایستی برای سوارکردن مسافرین در لاین تعریف شده قرار بگیرند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ایلام بابیان اینکه: مدیریت ،کنترل و نظارت بر ورود و خروج اتوبوس های بیابانی و نظم بخشی ترافیک محدوده پایانه برکت به پلیس راهنمایی و رانندگی  محول شده است از رانندگان خواست برای سهولت درتردد همکاری لازم را پلیس داشته باشند.

سرهنگ ناصری درپایان خاطرنشان کرد:موج اصلی بازگشت زائرین شروع شده ولحظه به لحظه درحال افزایش است.

