قرارداد کتبی با سامان ارسطو نداشتیم/ اجرایی کنسل نشده بود

عباس غفاری مدیر هنری پردیس تئاتر شهرزاد در پاسخ به صحبت های روز گذشته سامان ارسطو با خبرگزاری مهر مبنی بر بدعهدی این تماشاخانه نسبت به دادن نوبت اجرای تئاتر در آذرماه به وی توضیحاتی ارایه داد.

غفاری در این باره گفت: سامان ارسطو حدود یک ماه قبل به پردیس تئاتر شهرزاد مراجعه کرد و پیشنهاد اجرای نمایشش را با این مضمون که از طرف اداره کل هنرهای نمایشی و مشخصا رییس شورای ارزشیابی و نظارت به او پیشنهاد شده که کارش را در یک تماشاخانه خصوصی اجرا کند چون در تئاتر شهر امکان اجرای نمایشش فراهم نشده بود، مطرح کرد.

وی افزود: طی صحبت هایی که خانم جعفری رییس هیات مدیره تماشاخانه با ارسطو داشت قرار بر این شد که پیشنهاد وی بررسی شود و اگر آذرماه جای خالی در سالن شماره ۳ داشتیم به وی خبر داده شود. در صورتی هم جای خالی در تماشاخانه وجود خواهد داشت که نمایشی از اجرا انصراف دهد و یا مورد تایید اداره ارزشیابی و نظارت قرار نگیرد. این سیاست و رفتار حرفه ای تمام تماشاخانه های دولتی و غیر دولتی است که از چندماه قبل قرارداد کارهایشان را می بندند به این معنی که اگر قرار باشد نمایشی آذرماه در سالنی اجرا شود قرارداد آن آبان ماه بسته نخواهد شد چون هر نمایشی قبل از اجرا فرآیندی را باید سپری کند که زمان‌بر است.

غفاری یادآور شد: نکته دیگر اینکه آقای ارسطو نه متنی در اختیار ما قرار داد نه مصوبه ای از طرف شورای ارزشیابی و نظارت ارایه کرد. وی تنها یک گفتگوی شفاهی با شهرزاد جعفری داشت و ما حتی نام نمایش وی را هم نمی دانستیم و از طریق گفتگویی که با خبرگزاری مهر انجام داده بود متوجه شدیم که نمایش «خودکار بی کار» را جایگزین نمایش «همان باش که نیستی» کرده است. یک هفته بعد از صحبت با خانم جعفری دستیار سامان ارسطو به پردیس شهرزاد مراجعه کرد و خواستار دیدن سالن مورد نظر شد که من در همان ملاقات لیست اجراهای این مجموعه را به وی نشان دادم و متذکر شدم که هیچ نمایشی انصراف نداده است تا ما کار آنها را جایگزین کنیم.

مدیر هنری تماشاخانه شهرزاد متذکر شد: حتی من چند تماشاخانه خصوصی دیگر را برای اجرا به آنها پیشنهاد دادم اما ارسطو اعتقاد داشت چون تماشاخانه شهرزاد مخاطبان زیادی دارد از این طریق کارش دیده می شود البته مطمئنا نمایش وی از ارزش های هنری و کیفیت بالایی برخوردار است و کار قبلی ارسطو نیز در جشنواره های مختلفی دیده شده و مورد استقبال قرار گرفته است.

وی متذکر شد: نکته دیگر اینکه سالن های خصوصی قوانین و معیارهای خودشان را برای انتخاب آثار دارند و اینطور نیست که حتما هر نمایشی که از ستاره های سینما بهره برده یا پول بیشتری را می پردازد برای اجرا انتخاب کنند چون مطمئنا کیفیت برایشان ارزشمند است و نمی خواهند مخاطبانشان را از دست بدهند. کارنامه چهار ماهه تماشاخانه شهرزاد نیز نشان می دهد که نمایش های باکیفیتی از جمله «کوکوی کبوتران حرم»، «پچپچه های پشت خط نبرد»، «شرق دور شرق نزدیک»، «لامبورگینی» و ... در این سالن به صحنه رفته اند پس دغدغه مدیران این تماشاخانه توجه به کیفیت آثار است و اینطور نیست که بر اساس سرمایه گروه و یا حضور یک چهره سینمایی به اثری اجرا بدهند. البته حضور چهره های سینمایی در تئاتر هیچ منع قانونی ندارد و هر بازیگری حق دارد در هر مدیومی که دوست دارد، بازی کند.

این کارگردان تئاتر با اشاره به اینکه تماشاخانه شهرزاد از هنرمندان جوان تئاتر نیز حمایت می کند، گفت: سالن شماره ۳ تماشاخانه شهرزاد در حال حاضر پذیرای نمایش های جوانان بااستعداد تئاتر است که همگی اجراهای درخشانی دارند بنابراین نگاه این تماشاخانه نگاهی حمایتی نسبت به جوانان است و اجرای آثار باکیفیت را مدنظر قرار داده است به این مفهوم که سطحی را برای انتخاب آثار مدنظر قرار داده و دوست ندارد که از این سطح پایین بیاید.

وی در پایان صحبت هایش اظهار کرد: برای سامان ارسطو آرزوی موفقیت می کنم و امیدوارم اجرای موفقی در تماشاخانه پایتخت داشته باشد و به عنوان یکی از اعضای پردیس تئاتر شهرزاد متاسفم که نتوانستیم میزبان وی باشیم اما بازهم تاکید می کنم که ما هیچ قرارداد کتبی با این هنرمند مبنی بر اجرای نمایش در آذرماه امضا نکرده بودیم.