خدمات ۲۴ ساعته کارکنان گمرک به زائران حسینی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گمرک ایران، با توجه به نزدیک شدن به روز اربعین سیل زائران حسینی به سوی کربلا افزایش یافته است و گمرکات مرزی مهران ، شلمچه و چزابه خدمات لازم برای تمامی زائران و گمرکات میرجاوه ، آستارا، بیله سوار و... به هزاران زائر اتباع خارجی عبوری از ایران نیز خدمات ارائه می دهند.

️مسئولان گمرکات کشور تمهیدات ویژه ای را در دستور کار خود قرار داده اند و در تلاش بوده اند که معطلی برای زائران به صفر برسد. همچنین مسافران توسط مأموران گمرک کنترل و با دستگاه های X-ray مورد بازرسی قرار می گیرند.

️در همین حال، در روزهای اخیر هزاران نفر از زائران اباعبدالله الحسین(ع) از گمرکات فرودگاههای کشور عازم عتبات عالیات شده اند و از خدمات گمرک فرودگاهی نیز استفاده کرده اند.

لازم به ذکر است که تمام گمرکات مرزی تا بازگشت زائران از کربلا به صورت شبانه روزی فعال خواهند بود.

️گفتنی است که گمرک ایران با ابلاغ بخشنامه‌ای به گمرکات سراسر کشور، تمهیدات لازم را برای تسهیل، تسریع و جلوگیری از ازدحام در گمرکات مرزی خروجی در اربعین حسینی ابلاغ کرد. براساس این بخشنامه و با توجه به جلسه مشترک گمرک با ستاد مرکزی بازسازی عتبات عالیات، در راستای ارائه خدمات به زائران اربعین امام حسین(ع) و به منظور تسهیل، تسریع و جلوگیری از ازدحام در گمرکات مرزی خروجی برنامه های ویژه ای در نظر گرفته شده است .