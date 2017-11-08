تصادف در خیابان «دارآباد» تیر چراغ برق را شکست/آسیب دیدگی راننده

به گزارش خبرنگار مهر، سید جلال ملکی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ساعت ۱۱:۲۴ ظهر امروز یک مورد حادثه تصادف در خیابان دارآباد، خیابان کاظمی به سامانه ۱۲۵ آتش نشانی اعلام شد، که بلافاصله ایستگاه ۱۰۶ سازمان آتش نشانی شهرداری تهران به محل حادثه اعزام می شود.

وی افزود: یک دستگاه خودرو پژو ۲۰۶ و یک دستگاه خودرو پژو ۴۰۵ به دلیل نامشخصی با یکدیگر برخورد کردند و پس از این حادثه پژو ۲۰۶ از مسیر اصلی خارج شده و پس از برخورد با گاردریل ها و عبور از آن ها و شکستن تیر چراغ برق متوقف می شود.

سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران با بیان این که یک جوان حدودا ۲۶ ساله راننده پژو ۲۰۶ بود، گفت: وی از ناحیه دست و صورت آسیب دیده و قبل از رسیدن آتش نشانان از خودرو خارج شده بود.

ملکی گفت: بخش های جلویی خودرو در اثر برخورد با تیر چراغ برق و تصادف قبلی کاملا متلاشی شده بود.

وی ادامه داد: آتش نشانان ایمن سازی محل را انجام دادند و عوامل اداره برق برای انجام اقدامات مربوط به حوزه خود در محل حاضر شدند و مصدوم تحویل اورژانس و محل برای بررسی علت حادثه تحویل عوامل پلیس راهور شد و عملیات در ساعت ۱۱:۴۰ به پایان رسید.