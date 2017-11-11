خبرگزاری مهر، گروه بین الملل ـ رامین حسین آبادیان: تاکنون ۲۱ روش شناسایی شده اند که رژیم آل خلیفه به وسیله آنها اقدام به شکنجه زندانیان سیاسی در بند خود می کند. رژیم آل خلیفه زندانیان را از بدیهی ترین حقوق خود محروم کرده است. حتی آن دسته از زندانیان که بیمار هستند، توسط آل خلیفه مغفول واقع شده و به وضعیت جسمانی آنها به هیچ وجه رسیدگی نمی شود. در واقع، آل خلیفه با هدف اعمال فشارهای گسترده بر زندانیان اندیشه، چنین اقدامات خصمانه ای انجام می دهد.

در حال حاضر بیش از ۴۰۰ زندانی بحرینی در بند آل خلیفه با خطرات جدی مواجه هستند. سرنوشت آنها در هاله ای از ابهام قرار دارد. این مسأله نشان می دهد که چرا آل خلیفه از بازدید کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل از وضعیت حقوق بشر در بحرین نگران و هراسان است. در هیچ نقطه از جهان همچون آل خلیفه با زندانیان برخورد نمی شود. زندانیان نیز طبق قانون باید از حقوقی برخوردار باشند که هیچیک از آنها در بحرین رعایت نمی شود.

درهمین ارتباط، خبرنگار مهر گفتگویی را با «سعید الشهابی» دبیرکل جنبش «الأحرار» بحرین انجام داده است که مشروح آن از نظر می گذرد؛

*نظامیان رژیم آل خلیفه فشارهای خود بر زندانیان سیاسی بحرینی به ویژه در زندان «الجو» و «الحوض الجاف» را تشدید کرده اند. به نظر شما هدف اصلی نظامیان آل خلیفه از شکنجه برنامه‌ریزی‌شده زندانیان سیاسی و زندانیان اندیشه در بحرین چیست؟

رژیم آل خلیفه از دهها سال گذشته علیه ملت بحرین اعلام جنگ کرده است؛ این مسأله به دیروز و امروز محدود و محصور نمی شود رژیم آل خلیفه از دهها سال گذشته علیه ملت بحرین اعلام جنگ کرده است. این مسأله به دیروز و امروز محدود و محصور نمی شود. آل خلیفه بدترین روش های شکنجه را علیه زندانیان اندیشه در بحرین به کار می گیرد. سازمان های حقوق بشری گزارش های متعددی را از انواع و اقسام شکنجه های زندانیان بحرینی منتشر کرده اند. از جمله این روش ها می توان به آویزان کردن زندانیان، محروم کردن آنها از خوابیدن، ضرب و شتم شدید، وارد کردن شوک برقی به بدن آنها و همچنین تهدید آنها به تجاوز جنسی، اشاره کرد.

این تنها گوشه ای از روش های شکنجه علیه زندانیان بحرینی توسط آل خلیفه است. هدف اصلی آل خلیفه از انجام این اقدامات خصمانه شکست هیمنیه انقلابیون و ملت بحرین است. آل خلیفه تلاش می کند تا از این رهگذر، انقلابیون بحرینی را از تداوم انقلاب خود باز دارد. بنابراین، تمامی اهداف آل خلیفه از اعمال شکنجه های سنگین علیه زندانیان سیاسی بحرینی، صرفا سیاسی هستند.

*وزیر خارجه بحرین اخیرا مدعی شده است که ایران در بحرین هرج و مرج ایجاد کرده است. ارزیابی شما به عنوان یک انقلابی بحرینی از اظهارات و ادعاهای وزیر خارجه بحرین علیه جمهوری اسلامی ایران چیست؟

ملت بحرین سرزمین خود را دوست دارد. با این حال، رژیم آل خلیفه از خارج وارد بحرین شده است. این رژیم پیش از ۲۰۰ سال پیش بحرین را مورد تجاوز قرار داد و در نهایت بر آن مسلط شد. تاکنون حتی یک ایرانی در بحرین بازداشت نشده است، با این حال آل خلیفه باز هم انگشت اتهام را به سمت ایران نشانه می رود اولا باید گفت که رژیم آل خلیفه هیچ ارتباطی به بحرین و تاریخ آن ندارد و دوما اینکه این رژیم نامشروع، پای اشغالگران خارجی دیگر را به بحرین باز کرده است. رژیم سعودی در سال ۲۰۱۱ با چراغ سبز آل خلیفه وارد بحرین شد. نظامیان اماراتی هم همینطور. از سوی دیگر، بیش از ۳۰۰۰ نظامی پاکستانی هم توسط آل خلیفه وارد بحرین شدند. متجاوزان اردنی هم به همین صورت. تمامی اینها با حمایت های آمریکا و انگلیس صورت پذیرفت.

لذا پر واضح است که این رژیم آل خلیفه است که در بحرین فساد می کند و هرج و مرج را گسترش می دهد نه ایران. تاکنون حتی یک ایرانی در بحرین بازداشت نشده است، با این حال آل خلیفه باز هم انگشت اتهام را به سمت ایران نشانه می رود. صحبت از دخالت ایران در بحرین توسط مقامات آل خلیفه همواره وجود داشته است. آنها اخیرا در یک موضع چرخشی سخن از دخالت های قطر هم به زبان می آورند. آنها حتی شیخ علی سلمان را به جاسوسی برای قطر متهم کردند. این دروغ محض است.

*اخیرا کاردار ایالات متحده آمریکا وارد بحرین شده و کار خود را آغاز کرده است. شما نقش ایالات متحده آمریکا در حمایت از آل خلیفه و سرکوب گسترده انقلابیون بحرینی را چگونه ارزیابی می کنید؟

مشکل اینجاست که آمریکایی ها می خواهند رژیم هایی روی کار باشند که اهداف واشنگتن را محقق سازند. آمریکایی ها هیچگاه به دنبال تحقق دموکراسی در کشورهای عربی نبوده و نیستند. آنها نمی خواهند دولت هایی برآمده از رأی ملت ها روی کار آمده و زمام امور کشورها را بر عهده گیرند. آنها به مردم عربستان، سوریه، بحرین و یمن اجازه نمی دهند که خودشان سرنوشتشان را تعیین کنند.

آمریکا برای تحقق منافع خود از آل خلیفه حمایت می کند؛ متأسفانه این مسأله بسیار خطرناک است و در نهایت به گسترش تروریسم و افراطی گری منجر می شود مسأله دوم این است که آمریکایی ها به شعارهای خود وفادار نیستند. آنها ادعا می کنند که پرچمدار دموکراسی و حقوق بشر هستند؛ این در حالی است که واشنگتن هیچ پایبندی به این مسائل ندارد. آنها در حالی دم از حقوق بشر و دموکراسی می زنند که به دوستان سعودی و امارتی شان تذکر نمی دهند که نباید با مشتی آهنین به اداره امور ملت هایشان بپردازند. آمریکایی ها به آل خلیفه تذکر نمی دهند که نباید ملت بحرین را قتل عام کند. لذا آمریکایی ها برای تحقق منافع و مصالح خود از آل خلیفه حمایت می کنند. با کمال تأسف این مسأله بسیار خطرناک است و در نهایت به گسترش تروریسم و افراطی گری منجر می شود.

*به عنوان سوال آخر، همانگونه که می دانید، اقامت اجباری شیخ عیسی قاسم رهبر عالیقدر شیعیان بحرین همچنان ادامه دارد و آل خلیفه نمی خواهد به این مسأله پایان دهد. به نظر شما در صورت ادامه این وضعیت، چه پیامدهایی متوجه آل خلیفه خواهد بود؟

شیخ عیسی قاسم فرزند این سرزمین است. وی یک سیاستمدار مجرب و روحانی برجسته است. او نقش مهمی در تدوین قانون اساسی کشور داشته است. شیخ عیسی قاسم مقبولیت گسترده ای مردم بحرین وی را خیلی دوست دارند. لذا تداوم اقامت اجباری شیخ عیسی ظلم و ستم بزرگی در حق شیخ عیسی است در نزد مردم بحرین دارد. او فرزند اسلام است و مردم بحرین وی را خیلی دوست دارند. لذا تداوم اقامت اجباری شیخ عیسی ظلم و ستم بزرگی در حق شیخ عیسی است. او یک روحانی برجسته است که بی دلیل تحت اقامت اجباری قرار گرفته است.

مشکل آل خلیفه با شیخ عیسی این است که مردم بحرین وی را به شدت دوست دارند. آل خلیفه نمی خواهد که چنین فردی، در جامعه ظهور و بروز داشته باشد. آل خلیفه می خواهد با خون و سرکوب بر بحرین حکومت کند. اما در نقطه مقابل، شیخ عیسی به دنبال یک حکومت عادل در بحرین است. به دنبال حکومتی است که قوانین اسلامی را در کشور پیاده کند. تمامی ملت بحرین از اقدامات خصمانه این باند (رژیم آل خلیفه) علیه شیخ عیسی قاسم در رنج و عذاب هستند.