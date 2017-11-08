به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رضا همتی زاده امروز در جمع خبرنگاران گفت: مسیر مهران به سمت ایلام از ساعت ۱۶ امروز یک طرفه می‌شود.

وی گفت: مردم برای رسیدن به شهر مهران از مسیر ایلام - ملکشاهی - بانرحمان استفاده کنند.

رئیس پلیس راه ایلام گفت: محور ایلام - تونل آزادی -تقاطع کارزان تا زیرگذر و روگذر سرابله نیز یک طرفه می‌شود و چنانچه بارترافیک سرابله زیاد شود از مسیر تونل اربعین به سمت ایلام استفاده خواهد شد.

وی گفت: تردد کلیه کامیون، کامیونت و خودروهای سنگین در محورهای منتهی به مرز مهران همچنان ممنوع است.

سرهنگ همتی زاده با اشاره به اینکه این محدودیت ترافیکی تا اطلاع ثانوی ادامه دارد از مردم استان خواست از ترددهای غیرضروری در محورهای استان خودداری کنند.