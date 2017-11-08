برقراری نظم ترافیکی در جاده های ایلام همزمان با موج بازگشت زائران

به گزارش خبرنگار مهر، سردار نورعلی یاری امروز در جمع خبرنگاران از همراهی و همکاری و مهمان نوازی خوب مردم در جای‌جای استان ایلام در اربعین حسینی تقدیر و تشکر کرد.

وی با اشاره به اینکه موج سفرهای زائران اربعین آغاز شده است، گفت : پلیس برنامه‌ریزی دقیقی برای برقراری نظم ترافیکی و کاهش حوادث رانندگی در روزهای آتی اندیشیده است و تمام نیروها و تجهیزات خود را در حوزه امنیت ترافیکی به کارگر گیری خواهد کرد.

فرمانده انتظامی استان ایلام در پایان از مردم شهر ایلام خواست به جهت شلوغی و یکطرفه شدن محور ایلام مهران و بازگشت خیل عظیم زائران حتی الامکان از راهپیمایی روز اربعین در مسیر ایلام صالح آباد صرف نظر کنند.