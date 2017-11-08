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۱۷ آبان ۱۳۹۶، ۱۳:۳۷

فرمانده انتظامی استان ایلام خبر داد:

برقراری نظم ترافیکی در جاده های ایلام همزمان با موج بازگشت زائران

برقراری نظم ترافیکی در جاده های ایلام همزمان با موج بازگشت زائران

ایلام-فرمانده انتظامی استان ایلام از برقراری نظم ترافیکی در جاده های ایلام همزمان با موج بازگشت زائران خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار نورعلی یاری امروز در جمع خبرنگاران از همراهی و همکاری و مهمان نوازی خوب مردم در جای‌جای استان ایلام در اربعین حسینی تقدیر و تشکر کرد.

وی با اشاره به اینکه موج سفرهای زائران اربعین آغاز شده است، گفت : پلیس برنامه‌ریزی دقیقی برای برقراری نظم ترافیکی و کاهش حوادث رانندگی در روزهای آتی اندیشیده است و تمام نیروها و تجهیزات خود را در حوزه امنیت ترافیکی به کارگر گیری خواهد کرد.

فرمانده انتظامی استان ایلام در پایان از مردم شهر ایلام خواست به جهت شلوغی  و یکطرفه شدن محور ایلام مهران و بازگشت خیل عظیم زائران حتی الامکان از راهپیمایی روز اربعین در مسیر ایلام صالح آباد صرف نظر کنند.

کد مطلب 4138657

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