۳۱ هزار و ۴۷۸ فقره ویزا توسط کنسولگری عراق در کرمانشاه صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، حامد دارابی امروز چهارشنبه در جلسه اتمام عملیات اجرایی کمیته اعزام ستاد اربعین حسینی که در کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: سال ۹۵ تعداد ۲۴ هزار و ۶۲۵ فقره ویزا توسط کنسولگری عراق مستقر در کرمانشاه صادر شد که از این تعداد ۲۱ هزار و ۷۴ ویزا مربوط به استان کرمانشاه و۳۵۵۱ ویزا مربوط به استان کردستان بود.

وی بیان کرد: امسال برای زائران ۳۱ هزار و ۴۷۸ فقره ویزا توسط کنسولگری عراق مستقر در کرمانشاه صادر شد که از این تعداد ۲۷ هزار و ۷۳۶ فقره ویزا متعلق به استان کرمانشاه، ۲۹۰۹ ویزا متعلق به استان کردستان و ۸۳۳ ویزا نیز مربوط به زائران استان لرستان بود.

مدیر کل حج و زیارت استان کرمانشاه بیان کرد: سال گذشته ویزاها به‌صورت گروهی و مانیفستی صادر می‌شد اما امسال روند صدور ویزای اربعین به صورت انفرادی بود.

دارابی اظهار کرد: سال گذشته ۱۸ دفتر حج و زیارت در استان کرمانشاه داشتیم و امسال این تعداد به ۲۵ دفتر ثابت و موقت رسید

وی افزود: ۳ دستگاه چاپگر جهت تسهیل در روند اخذ ویزا و تحویل آن به کنسولگری را از دیگر اقدامات عنوان کرد و گفت: فرآیند صدور ویزا از ۲۶ شهریور در استان آغاز شد و آخرین استانی بودیم که تا دیروز ویزا صادر کردیم.

دارابی با اشاره به تلاش شبانه روزی دست اندکاران حج و زیارت استان برای خدمت رسانی به زوار گفت: همکاران ما از هیچ تلاشی برای ارائه خدمت به زائران اربعین حسینی فروگذار نکردند.