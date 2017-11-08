هیچ زائری بدون مدارک قانونی از مرز مهران خارج نشده است

حسین کلانتری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه امسال منظم ترین اربعین را تجربه کرده ایم، اظهار کرد: قریب به یک میلیون نفر زائر از مرز مهران تردد کرده اند که همه این ترددها با مدارک قانونی اعم از گذرنامه و ویزا و براساس قانون جمهوری اسلامی ایران و توافقنامه با کشور عراق صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه هیچ یک از زائران بدون مدارک قانونی از مرز خارج نشده و نخواهند شد، افزود: از این تاریخ به بعد نیز وضعیت به همین گونه است و همه با گذرنامه و ویزای دارای اعتبار تردد می کنند.

معاون سیاسی امنیتی استانداری ایلام ضمن تقدیر و تشکر از همه زائران که قانونمند آمده و همکاری لازم را با مسئولان انتظامی، مرزبانی، نظامی و امنیتی، گذرنامه و تمامی عوامل دست اندرکار داشته اند، گفت: البته در این میان افرادی هم بودند که به دلیل ناآگاهی بدون داشتن مدارک به مرز مراجعه کرده که به عقب بازگشتند.

وی در ادامه با بیان اینکه روند تردد به صورت قانونی در حال انجام است، خاطرنشان کرد: خروج از مرز مهران به سمت عراق کاهش چشمگیری داشته و الان موج ورود زائران به کشور شروع شده است.

کلانتری با اشاره به اینکه در روز گذشته بیش از ۷۰ هزار زائر از این مرز به کشور بازگشتند، تصریح کرد: این درحالی است که در خروج نیز شاهد خروج حدود ۲۲ هزار زائر از مرز مهران بوده ایم.

وی با بیان اینکه مهران پرترددترین مرز کشور به سمت عراق محسوب می شود، ادامه داد: خوشبختانه شاهد نظم و انضباط و هماهنگی چشمگیری در این مرز هستیم و همه دستگاه ها در تلاش هستند تا خدمات مناسبی ارائه کنند.