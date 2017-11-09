حسین(ع) مصداق عینی «مصباح الهدی» است/معرفی اسلام واقعی در«اربعین»

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به کربلای معلی؛ همایش بینالمللی اربعین حسینی با موضوع «اربعین؛ محور وحدت در جهان اسلام» با حضور اندیشمندان کشورهای مختلف در کربلای معلی دومین روز خود را سپری میکند.
حسن عبدالله الویتی یکی از مدعوین همایش بینالمللی اربعین که از کشور کنیا در این همایش شرکت کرده است، اظهارکرد : بنده از خدا میخواهم توفیقی دهد تا بتوانیم شاگرد امام حسین (ع) باشیم.
وی اربعین حسینی را فرصتی مغتنم برشمرد و گفت: کربلا مکان و اربعین زمانی مناسب برای معرفی و شناساندن اسلام واقعی و اهلبیت (ع) به جهانیان است.
حسن الویتی اربعین را حادثهای بزرگ و بسیار مهم خواند و افزود: این واقعه عظیم نیازمند تحقیق بیشتری است، آنچه باعث توسعه این همایش میشود حس درونی بوده که در دل ما نسبت به اهلبیت (ع) به وجود میآید.
وی با تأکید بر اینکه پیامبر (ص) فرمودند دو چیز را میان شما به یادگار میگذارم؛ قرآن و اهلبیت (ع)، خاطرنشان کرد: ما قرآن را در اختیار داریم و مراسم اربعین حسینی باید به کارگاهی تبدیل شود تا بتوانیم اهلبیت (ع) را به جهانیان معرفی کنیم.
معرفی اسلام واقعی به جهان، رسالت اندیشمندان اسلامی است
حسن الویتی رسالت متفکران مذهبی را معرفی اسلام واقعی به جهانیان دانست و تصریح کرد: نیازمند اقداماتی در راستای تقویت وحدت هرچه بیشتر میان مسلمانان هستیم، کربلا بهترین مکانی است که میتوان در آن وحدت را تقویت کرد.
وی با اشاره به مشکلاتی که کشورهای اسلامی با آن مواجه هستند، گفت: برخی کشورهای اسلامی با مسائل اقتصادی دست و پنجه نرم میکنند و بسیاری ازنظر اقتصادی مستقل نبوده و به دیگر کشورها وابسته هستند، این مسئله مانعی بزرگ است.
حسن الویتی با بیان به اینکه پیامبر اکرم (ص) که برای همه ما الگو است، فرمودند: ممکن است فقر باعث شود که انسانها به کفر کشیده شوند، یادآورشد: مشکلات اقتصادی باعث به وجود آمدن مشکلات سیاسی میشود؛ همانطور که میبینیم برخی کشورها در امور سیاسی خود مستقل نیستند.
وی با اشاره به اینکه در کشورهای آفریقایی با مشکلاتی دیگر نیز مواجه هستیم، گفت: در این کشورها مذاهب و ادیان مختلفی وجود دارد که بسیاری به دنبال تفرقه انداختن میان مردم هستند و میخواهند به دیگران بفهمانند که مذهب آنها از همه بهتر است.
حسن الویتی به مشکلات اجتماعی که برای مسلمانان در گوشه و کنار جهان اشاره و اظهار کرد: در مدارس مسائل مختلفی آموزش داده میشود و متأسفانه در برخی مدارس کشورهای آفریقایی بخشهای آموزشی در جهاتی خاص و هدایت شده است.
وی با اشاره به برخی مشکلات که شاید به چشم نیاید، گفت: برخی بهاشتباه بر مسائلی تأکید دارند که حاصلی جز تفرقه نداشته و این جای تأسف دارد.
امام حسین(ع) مصداق عینی مصباح الهدی است
در ادامه این همایش شیخ شفیق از آفریقای جنوبی با اشاره به وحدت عظیمی که در طبیعت مشهود است، گفت: امام حسین (ع) سنبل وحدت است، ظهور وحدت را در کربلا و میان زائران میبینیم زیرا اباعبدالله الحسین الگوی همه ما است.
وی بابیان اینکه دشمن میلیونها میلیون دلار هزینه میکند تا چراغ وحدت مسلمانان خاموش شود، افزود: این در حالی است که وحدت میان مسلمانان هر روز بیشتر از دیروز تقویت میشود، امام حسین (ع) توانسته شیعه، سنی و حتی مسیحیان را به سوی خود بکشاند.
شیخ شفیق با تأکید بر اینکه امام حسین (ع) مصداق عینی مصباح الهدی است، تصریح کرد: امام حسین (ع) همه کشتیها و ناخداها را هدایت میکند پس دلیلی برای ترس نیست زیرا امام حسین (ع) روشنایی است.
وی بابیان اینکه حضور ما در کربلا آن هم در ایام اربعین هدیهای از سوی خداوند است، ادامه داد: ما نور و روشنایی را در اختیار داریم و توانستهایم در این روزها در سرزمین کربلا حاضر شویم.
شیخ شفیق با اشاره به اینکه کربلا و اربعین فرصت مناسبی برای تقویت وحدت است، افزود: برنامهریزیها در این زمینه باید بهتر و جامعتر باشد.
وی در بخش دیگری دو کشور ایران و عراق را یک زوج خواند که در دنیا ظهور کردهاند و گفت: این دو کشور میتوانند پیام امام حسین (ع) را به جهان برسانند.
اربعین فرصتی مناسب برای تقویت وحدت مسلمانان
در ادامه علامه نقوی از کشور پاکستان با اشاره به اینکه اربعین حسینی حس عجیبی دارد، گفت: همه ما باید برای معرفی اسلام حقیقی بکوشیم.
وی اربعین را فرصتی ارزشمند برای مسلمانان دانست و افزود: باید برای تقویت هرچه بیشتر وحدت تلاش کنیم زیرا دشمنان برای برهم زدن وحدت میان مسلمانان از هیچ تلاشی فروگذار نیستند.
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