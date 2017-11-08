۳۶۰ هزار زائر اربعین از مرز مهران وارد کشور شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار نورعلی یاری امروز در جمع خبرنگاران گفت: تاکنون بیش از ۳۶۰ هزار زائر یعنی بالغ بر ۳۷ درصد زائران از پایانه مرزی مهران وارد کشور شده اند.

وی در ادامه به خروج بیش از ۹۵۰ هزار زائر از مرز مهران اشاره کرد و ادامه داد: از ابتدای این مأموریت ۱۲۰ تیم خودرویی و ۱۰۰ تیم موتوری تحت هدایت قرارگاه امام علی (ع) و ۸ قرار گاه فرعی در شهرستان‌های تابعه استان وظیفه نظم بخشی تردد زائران و امنیت ترافیکی در جاده‌های استان را برعهده داشتند.

سردار یاری با اشاره به اینکه موج بازگشت زائران آغاز شده و در حال شدت گرفتن است از همه دستگاه ها و سازمان های خدمات رسان خواست برای اسکان، جابه‌جایی و انتقال زائران امکانات خود را بسیج کنند.

وی ادامه داد: دوربین های پلیس ورودی های استان در حمیل تا نقطه صفر مرزی و حتی محورهای چذابه و شلمچه رصد کرده و تحت پوشش خود قرار می‌دادند.