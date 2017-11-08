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۱۷ آبان ۱۳۹۶، ۲۳:۲۴

رئیس پلیس راه ایلام:

حجم سنگین ترافیک در محور مهران - ایلام/ گره ترافیکی نداریم

حجم سنگین ترافیک در محور مهران - ایلام/ گره ترافیکی نداریم

رئیس پلیس‌راه ایلام با اشاره به یک‌طرفه شدن محور مهران به سمت ایلام گفت: به‌رغم حجم سنگین ترافیک در محور مهران به سمت ایلام اما تردد روان است و گره ترافیکی نداریم.

سرهنگ رضا همتی زاده در گفتگو با مهر به وضعیت محور مهران به سمت ایلام اشاره کرد و اظهار داشت: با توجه به افزایش حجم ترافیک خروج زوار اربعین طبق دستور مسئولین مسیر مهران به سمت ایلام یک طرفه شده است تا زوار  بتوانند به سهولت تردد کنند.

وی افزود: در همین راستا برای زواری که قصد عزیمت به کربلای معلی را دارند محور ایلام به سمت ملکشاهی و همچنین چند محور جایگزین نیز در نظر گرفته شده و در سایر محور ها نیز مشکل خاصی نداریم و ترافیک روان است و زوار به سهولت تردد می کنند.

همتی زاده تاکید کرد: زواری که خودروهای آنها در پارکینگ است از طریق برشور اطلاعات سفر و توصیه های لازم ترافیکی به آنها داده شده تا شاهد سفری امن و بی خطر باشیم.

رئیس پلیس راه ایلام ضمن توصیه به رانندگان اضافه کرد: از رانندگان خواهش داریم تا مقرارت راهنمایی و رانندگی را رعایت و به توصیه های پلیس توجه کنند و با آرامش و رعایت سرعت مطمئنه حرکت کنند.

وی گفت: متاسفانه در تصادفات سال گذشته تعدادی از زائران مجروح شدند که علت عمده آن خستگی و خروج از جاده بوده است بنابراین از رانندگان خواهشمندیم در بازگشت عجله نکنند تا شاهد سفری بی خطر باشیم.

کد مطلب 4139155

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