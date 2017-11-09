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۱۸ آبان ۱۳۹۶، ۱۲:۰۶

رئیس پلیس راه خراسان رضوی خبر داد؛

ممنوعیت تردد کامیون و تریلی در آزادراه های خراسان رضوی

ممنوعیت تردد کامیون و تریلی در آزادراه های خراسان رضوی

مشهد- رئیس پلیس راه خراسان رضوی گفت : تردد انواع کامیون و تریلی در محورهای  آزادراهی و بزرگراهی در مشهد – شیروان و مشهد- تربت حیدریه ممنوع است.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ هادی امیدوار صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهارکرد: همزمان با اجرای تمهیدات ویژه ترافیکی از ساعت هشت امروز تا ساعت ۲۴ فردا ۱۹ آبان ماه تردد انواع کامیون و تریلر به جز حودروهای حامل مواد فاسدشدنی و سوختنی در مسیرهای مذکور ممنوع است.

وی افزود: تردد موتورسیکلت تا ساعت شش صبح شنبه بیستم آبان در محور مشهد- نیشابور - سبزوار به استثنای موتورسیکلتهای امدادی و انتظامی ممنوع می باشد.

رئیس پلیس راه خراسان رضوی بیان کرد : تردد در تمامی محورهای خراسان رضوی در روز اربعین حسینی روان و بدون مشکل درجریان است.

کد مطلب 4139363

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