ممنوعیت تردد کامیون و تریلی در آزادراه های خراسان رضوی

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ هادی امیدوار صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهارکرد: همزمان با اجرای تمهیدات ویژه ترافیکی از ساعت هشت امروز تا ساعت ۲۴ فردا ۱۹ آبان ماه تردد انواع کامیون و تریلر به جز حودروهای حامل مواد فاسدشدنی و سوختنی در مسیرهای مذکور ممنوع است.

وی افزود: تردد موتورسیکلت تا ساعت شش صبح شنبه بیستم آبان در محور مشهد- نیشابور - سبزوار به استثنای موتورسیکلتهای امدادی و انتظامی ممنوع می باشد.

رئیس پلیس راه خراسان رضوی بیان کرد : تردد در تمامی محورهای خراسان رضوی در روز اربعین حسینی روان و بدون مشکل درجریان است.