زائران از آب های مشکوک استفاده نکنند

راضی ناصری فر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به تجمع میلیونی در حماسه اربعین ممکن است بعضی از بیماری ها توسط آب و غذا منتقل شوند لذا باید در این زمینه زائران توصیه های بهداشتی را رعایت کنند.

وی گفت: زائران آب هایی که مشکوک هستند به هیچ عنوان استفاده نکنند، از منابع غذایی مناسب استفاده شود مثلا غذاهایی که گرم نیستند مصرف نکنند، همچنین غذاهای کنسرو به هیچ عنوان استفاده نکنند.

ناصری فر عنوان کرد: از غذاهای روباز بپرهیزند، سبزیجات و میوه های خام مصرف نکنند، میوه های که حاوی پوست هستند مانند مرکبات و موز استفاده کنند، نکته دیگر اینکه در هنگام رفتن به دستشویی یا خوردن مواد غذایی دست خود را با آب و صابون شست و شو دهند.

وی افزود: زائران این نکات را به عنوان نکات اصلی برای جلوگیری از انتقال بیماری های روده ای مورد توچجه قرار دهند.

معاون دانشگاه علوم پزشکی استان ایلام افزود: همچنین با توجه به تغییر فصلی که داریم احتمال انتقال بیماری تنفسی هم وجود دارد، بنابراین زائرانی که دچار سرماخوردگی یا آنفولانزا شود توصیه می شود از مایعات گرم بیشتر مصرف شود و استراحت مناسبی در این راستا داشته باشند.

وی گفت: همچنین از ماسک های مناسب استفاده کنند و از ارتباط با دیگران و رعایت فاصله به عنوان نکته اصلی و اساسی در جلوگیری و انتشار بیماری های تنفسی رعایت کنند.