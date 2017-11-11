کارگاه «نوشتن خلاق برای دانش آموزان» در بوشهر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسئول سازمان بسیج هنرمندان استان بوشهر صبح شنبه در نشست انجمن ادبیات داستانی بسیج گفت: استعدادیابی به عنوان رکن اصلی تربیت و پرورش هنرمندان آینده است و مدارس بهترین فضای ممکن را برای ارتباط با نسل آینده هنرمندان هستند.
مصطفی مردانی اظهار داشت: اولین «کارگاه نوشتن خلاق برای دانش آموزان» که پیشدرآمدی بر داستاننویسی و شعر سرایی است به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی با همکاری مدرسه پسرانه ولایت در بوشهر برگزار شده است که با هدف کشف و هدایت استعدادهای برتر ادبی در مدارس استان انجام میشود.
وی افزود: خوانش کتابهای ارزشمند و معرفی آن به کودکان، اهدا کتاب به بهترین نویسندگان کودک، پرورش خلاقیت و مهارت نوشتاری دانش آموزان از دیگر اهداف این کارگاه است.
مسئول سازمان بسیج هنرمندان استان بوشهر با اشاره به ادامه این طرح در سایر بوشهر، بیان کرد: در این کارگاهها، نخست با خوانش کتاب مناسب رده سنی کودکان، مهارت شنیداری و درک مفهوم تقویت شده و سپس از دانش آموزان خواسته میشود تا دریافت خود از متن کتاب را بیان کنند.
مردانی خاطرنشان کرد: آموزش مهارتهای لازم برای نوشتن خلاق به ردههای مختلف سنی در کلاسهای پایه سوم، چهارم، پنجم و ششم در این کارگاه اجرا شده و از نوشتههای برگزیده تقدیر میشود.
وی در پایان یادآور شد: استعدادهای برتر این کارگاهها در کارگاههای تخصصی و رایگان داستانویسی و شعر سرایی کودک و نوجوان سازمان بسیج هنرمندان استان بوشهر مورد آموزش و حمایت قرار میگیرند.
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