کارگاه «نوشتن خلاق برای دانش آموزان» در بوشهر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسئول سازمان بسیج هنرمندان استان بوشهر صبح شنبه در نشست انجمن ادبیات داستانی بسیج گفت: استعدادیابی به عنوان رکن اصلی تربیت و پرورش هنرمندان آینده است و مدارس بهترین فضای ممکن را برای ارتباط با نسل آینده هنرمندان هستند.

مصطفی مردانی اظهار داشت: اولین «کارگاه نوشتن خلاق برای دانش آموزان» که پیش‌درآمدی بر داستان‌نویسی و شعر سرایی است به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی با همکاری مدرسه پسرانه ولایت در بوشهر برگزار شده است که با هدف کشف و هدایت استعدادهای برتر ادبی در مدارس استان انجام می‌شود.

وی افزود: خوانش کتاب‌های ارزشمند و معرفی آن به کودکان، اهدا کتاب به بهترین نویسندگان کودک، پرورش خلاقیت و مهارت نوشتاری دانش آموزان از دیگر اهداف این کارگاه است.

مسئول سازمان بسیج هنرمندان استان بوشهر با اشاره به ادامه این طرح در سایر بوشهر، بیان کرد: در این کارگاه‌ها، نخست با خوانش کتاب مناسب رده‌ سنی کودکان، مهارت شنیداری و درک مفهوم تقویت شده و سپس از دانش آموزان خواسته می‌شود تا دریافت خود از متن کتاب را بیان کنند.

مردانی خاطرنشان کرد: آموزش مهارت‌های لازم برای نوشتن خلاق به رده‌های مختلف سنی در کلاس‌های پایه سوم، چهارم، پنجم و ششم در این کارگاه اجرا شده و از نوشته‌های برگزیده تقدیر می‌شود.

وی در پایان یادآور شد: استعدادهای برتر این کارگاه‌ها در کارگاه‌های تخصصی و رایگان داستانویسی و شعر سرایی کودک و نوجوان سازمان بسیج هنرمندان استان بوشهر مورد آموزش و حمایت قرار می‌گیرند.