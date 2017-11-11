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۲۰ آبان ۱۳۹۶، ۹:۵۸

ثبت نام ۶ هزار نفر؛

مهلت تکمیل ظرفیت کاردانی به کارشناسی اول آذر پایان می یابد

مهلت تکمیل ظرفیت کاردانی به کارشناسی اول آذر پایان می یابد

مهلت تکمیل ظرفیت پذیرش رشته های تحصیلی پذیرش صرفاً براساس سوابق تحصیلی دانشگاه فنی و حرفه‌ای و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی در آزمون کاردانی به کارشناسی اول آذر پایان می یابد.

حسین توکلی - مشاور عالی سازمان سنجش در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مرحله تکمیل ظرفیت پذیرش رشته های تحصیلی پذیرش صرفاً براساس سوابق تحصیلی (معدل کل دوره کاردانی) در دانشگاه فنی و حرفه‌ای و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی در آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسـته سال ۱۳۹۶ از سوم آبان آغاز شده و تا اول آذر ماه ۹۶ ادامه دارد.

توکلی تاکید کرد: تا امروز ۲۰ آبان ماه ۹۶ تعداد ۶ هزار و ۵۴۸ نفر در تکمیل ظرفیت پذیرش رشته های تحصیلی دانشگاه فنی و حرفه‌ای و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی در آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسـته ثبت نام کرده اند.

مشاور عالی سازمان سنجش یادآور شد: تمامی داوطلبان علاقه‌مند به تحصیل در رشته‌های تحصیلی دانشگاه فنی و حرفه‌ای و مؤسسات آموزش عالـی غیرانتفاعی (اعم از داوطلبانی که در آزمون مذکور ثبت‌نام کرده و یا ثبت‌نام نکرده‌اند) می توانند بر اساس اطلاعیه سازمان سنجش تا مهلت زمانی اعلام شده برای ثبت نام مراجعه کنند.

وی یادآور شد: متقاضیان می‌توانند با مراجعه به دانشکده‌ها و آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای تحت پوشش دانشگاه فنی و حرفه ای و یا مؤسسات آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی و کسب اطلاع از رشته‌های پذیرنده دانشجو در این مرحله نسبت به شرکت و انتخاب کدرشته محل مورد تقاضای خویش اقدام کنند.

کد مطلب 4140420

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