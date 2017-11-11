توافق اعضای پیمان «تی.پی.پی» برای ادامه کار بدون حضور آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، ۱۱ عضو پیمان تجاری ترانس پاسیفیک (تی.پی.پی/ یا معاهده تجاری اقیانوس آرام) در حاشیه نشست «سازمان همکاری‌های اقتصادی آسیا- پاسیفیک»، موسوم به اَپِک در شهر دانانگ ویتنام دیدار کرده و بر ضرورت تداوم همکاری ها توافق کردند.

دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا در آغاز کار خود در بهمن ماه سال گذشته در راستای اجرای یکی از وعده‌های انتخاباتی خود، حکم خروج ایالات متحده را از معاهده تجاری تی.پی.پی، صادر کرد و به دنبال این اقدام ابهاماتی در خصوص ادامه کار این معاهده مطرح شده بود.

«ترتان توان آنه» وزیر تجارت ویتنام در این زمینه گفته است: ما بر سخت ترین مشکل غلبه کردیم. این توافق می بایست نهایی شود، ولی از آن به عنوان توافق جامع و پیشرو برای تی.پی پی. یاد می کنیم.

«توشیمیتسو موتیگی» وزیر اقتصاد ژاپن نیز ابراز امیدواری کرده است، توافق برای ادامه همکاری ها در چارچوب تی.پی.پی باعث شود که آمریکا نیز به این معاهده بازگردد.

به گزارش رویترز، بخشی از اهداف معاهده تجاری تی.پی.پی مقابله گسترش تسلط اقتصادی چین است و ژاپن تلاش بسیاری برای تداوم این معاهده انجام داد. این معاهده شامل ۱۱ کشور است که سال گذشته تجارت آنها رقمی در حدود ۳۵۶ میلیارد دلار بود.

وزیر اقتصاد ژاپن می گوید برای کسب موافقت و ادامه کار این معاهده، ۲۰ ماده از توافق اصلی مسکوت گذاشته می شود. تصویب این توافق نیازمند موافقت شش کشور از ۱۱ از کشور عضو است.

کانادا ، یکی از اعضای اصلی این معاهده پیشتر اعلام کرده بود که می خواهد مطمئن شود که این معاهده به اشتغال لطمه نخواهد زد.

این معاهده پس از ۵ سال مذاکره میان دولت اوباما و ۱۲ کشور حوزه اقیانوس آرام، سرانجام در سال ۲۰۱۵ به امضا رسیده بود.