نایب رئیس و اعضای شورای عالی فناوری سلامت منصوب شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، دکتر سیدحسن هاشمی در احکامی، دکتر رضا ملک زاده را به عنوان نایب رئیس شورای عالی فناوری سلامت و دکتر غلامرضا اصغری، دکتر قاسم جان بابایی، دکتر باقر لاریجانی، دکتر سید علی صدرالسادات، دکتر اکبر برندگی ، دکتر حسین قریب و دکتر رضا مسائلی را به عنوان اعضای شورای عالی فناوری سلامت منصوب کرده است.

در این حکم آمده است: «با توجه به تخصص، تعهد و تجارب ارزنده جنابعالی به موجب این ابلاغ به عنوان نایب رئیس شورای عالی فناوری سلامت منصوب می شوید تا با بهره گیری از ظرفیت های این وزارت و سایر نهادهای ذیربط و همچنین با مشارکت صاحب نظران دولتی و خصوصی در چهارچوب مصوبات شورای فناوری سلامت انجام وظیفه کنید.»

دکتر غلامرضا اصغری معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو، دکتر قاسم جان بابایی معاون درمان، دکتر باقر لاریجانی معاون آموزشی و دبیر محترم شورای آموزش پزشکی و تخصصی، دکتر سیدعلی صدرالسادات معاون توسعه مدیریت و منابع، دکتر اکبر برندگی مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو، دکتر حسین قریب رئیس هیات امناء صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران و دکتر رضا مسائلی مدیرکل امور تجهیزات و ملزومات پزشکی هستند.