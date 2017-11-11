  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری های نوین
۲۰ آبان ۱۳۹۶، ۱۳:۲۲

با حکم وزیر بهداشت؛

نایب رئیس و اعضای شورای عالی فناوری سلامت منصوب شدند

نایب رئیس و اعضای شورای عالی فناوری سلامت منصوب شدند

وزیر بهداشت در احکامی، نایب رئیس شورای عالی فناوری سلامت و ۷ نفر از معاونان و مدیران این وزارتخانه را به عنوان اعضای شورای عالی فناوری سلامت منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، دکتر سیدحسن هاشمی در احکامی، دکتر رضا ملک زاده را به عنوان نایب رئیس شورای عالی فناوری سلامت و دکتر غلامرضا اصغری، دکتر قاسم جان بابایی، دکتر باقر لاریجانی، دکتر سید علی صدرالسادات، دکتر اکبر برندگی ، دکتر حسین قریب و دکتر رضا مسائلی را به عنوان اعضای  شورای عالی فناوری سلامت منصوب کرده است.

در این حکم آمده است: «با توجه به تخصص، تعهد و تجارب ارزنده جنابعالی به موجب این ابلاغ به عنوان نایب رئیس شورای عالی فناوری سلامت منصوب می شوید تا با بهره گیری از ظرفیت های این وزارت و سایر نهادهای ذیربط و همچنین با مشارکت صاحب نظران دولتی و خصوصی در چهارچوب مصوبات شورای فناوری سلامت انجام وظیفه کنید.»

دکتر غلامرضا اصغری معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو،  دکتر قاسم جان بابایی معاون درمان، دکتر باقر لاریجانی معاون آموزشی و دبیر محترم شورای آموزش پزشکی و تخصصی،  دکتر سیدعلی صدرالسادات معاون توسعه مدیریت و منابع، دکتر اکبر برندگی مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو، دکتر حسین قریب رئیس هیات امناء صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران و دکتر رضا مسائلی مدیرکل امور تجهیزات و ملزومات پزشکی هستند.

کد مطلب 4140797

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها