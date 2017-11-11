به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا شیخی امروز شنبه در نشست شورای اداری شهرستان ثلاث باباجانی اظهار داشت: استاندار کرمانشاه، شهرستان ثلاث را در اولویت سفرهای کاری شهرستانی خود قرار دادند که از این جهت از ایشان تشکر می‌کنیم.

وی با بیان اینکه شهرستان ثلاث باباجانی از وضعیت فرهنگی و دینی مطلوب برخوردار است، افزود: از نظر امنیتی و مسائل مذهبی نیز وضعیت خوبی داریم.

شیخی با اشاره به اینکه هماهنگی خوبی بین همه مسئولین و مردم وجود دارد، افزود: شهرداری تازه آباد و ازگله مستضعف است و انتظار می‌رود کمک و حمایت لازم در این راستا به عمل آید.

وی گفت: انتظار داریم مسئولین آب نیرو در پروژه هایشان از کارگران بومی استفاده کنند

فرماندار شهرستان ثلاث باباجانی نیز در این جلسه اظهار داشت: پروژه بیمارستان ثلاث هرچند از برنامه زمان بندی عقب افتاده اما اکنون پیشرفت فیزیکی خوبی دارد و امیدواریم مسئولین دانشگاه های علوم پزشکی همزمان با افتتاح نسبت به تجهیز وسایل نیز تمهیدات لازم را اتخاذ نمایند.

وی گفت: استخر و زمین چمن از مشکلات حوزه ورزش در شهرستان ثلاث باباجانی است.

فرماندار ثلاث باباجانی در خصوص حوزه راه شهرستان نیز گفت: محورهای ارتباطی جوانرود به ثلاث نیاز اصلی شهرستان است و از مطالبات اصلی مردم می باشد، محور ارتباطی ثلاث باباجانی به ازگله و راههای روستایی از نیازهای اصلی شهرستان می باشد.

دکتر شکیبا معاون دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در این جلسه اظهار داشت: همزمان با پیشرفت و افتتاح بیمارستان، وسایل و تجهیزات تکمیل خواهد شد

وی افزود: در استان ۳۰۰ پروژه داریم و از نظر حجم پروژه دومین استان در کشور هستیم و سهم شهرستان ۳۴ خانه بهداشت فعال و ۲ تا در حال ساخت است .

شکیبا سهم شهرستان ثلاث باباجانی از ۳۰۰ پروژه استان را ۱۶ پروژه عنوان کرد و گفت: غیر از مجتمع اداری، ۱۵ پروژه تحویل داده شده است و ۱ پروژه مانده است.

شریفی مدیر کل راه و شهرستان استان کرمانشاه در این جلسه اظهار داشت: طی سفر رئیس جمهور به استان کرمانشاه ۲۵ میلیارد برای محور جوانرود به ثلاث باباجانی تخصیص یافت که در مرحله اول ۱۶ میلیون تومان اختصاص داده شد اما متاسفانه تخصیص برگشت خورد وتا بهمن قول دادند که اعتبارات تامین شود.

وی با اشاره به فعالیت ۲ پیمانکار در محور در ثلاث باباجانی به جوانرود گفت: کل اعتبار امسال ۴۵۰ میلیون تومان بوده است که ۱۰ میلیارد کار شده است.

شریفی با اشاره به اینکه محور ثلاث باباجانی به شیخ صله نیز در دستور کار قرار دارد، گفت: تونل سیاه طایر ۱ کیلومتر و ۵۰ متر است و به ۴۰ تا ۴۵ میلیارد اعتبار نیاز دارد همچنین ترانشه کنار جاده در محور ثلاث باباجانی به جوانرود مشکل دارد.

طهمورث الیاسی مدیر کل برنامه و بودجه استان نیز گفت: در خصوص زمین چمن و استخر اعتبارات لازم را گذاشتیم و مشکل اعتبار نداریم، تخصیص آماده است و اکنون مشکل پیمانکار است.