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۲۱ آبان ۱۳۹۶، ۱۱:۰۰

معاون خدمات مشترکین شرکت آب و فاضلاب کهگیلویه و بویراحمد:

واگذاری خدمات ۲۲گانه امورمشترکین آبفا به دفاتر پیشخوان خدمات دولت

واگذاری خدمات ۲۲گانه امورمشترکین آبفا به دفاتر پیشخوان خدمات دولت

یاسوج- معاون خدمات مشترکین شرکت آب و فاضلاب کهگیلویه و بویراحمد گفت: خدمات ۲۲گانه امور مشترکین آبفا به دفاتر پیشخوان خدمات دولت واگذار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، طهمورث گودرزی ظهر شنبه در جمع معاونین و مدیران شرکت آب و فاضلاب استان افزود: این امر پس از ارائه آموزشهای لازم به مسئولان دفاتر پیشخوان خدمات دولت اجرایی می شود.

وی بیان داشت: این خدمات طی فرایند چند مرحله ای و در یک بازه زمانی یک ماهه به دفاتر پیشخوان خدمات دولت واگذار می شود.

گودرزی تصریح کرد: تغییر کاربری انشعابات، بررسی صورتحساب، اعلام کارکرد کنتورهای آب و تغییر واحد مسکونی از جمله خدمات واگذار شده خواهد بود.

وی واگذاری و خرید انشعاب آب و فاضلاب، امکان پرداخت صورتحساب، تعویض کنتور و انجام استعلامات را از دیگر خدمات ارائه شده در این طرح عنوان کرد.

کد مطلب 4141141

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