واگذاری خدمات ۲۲گانه امورمشترکین آبفا به دفاتر پیشخوان خدمات دولت

به گزارش خبرنگار مهر، طهمورث گودرزی ظهر شنبه در جمع معاونین و مدیران شرکت آب و فاضلاب استان افزود: این امر پس از ارائه آموزشهای لازم به مسئولان دفاتر پیشخوان خدمات دولت اجرایی می شود.

وی بیان داشت: این خدمات طی فرایند چند مرحله ای و در یک بازه زمانی یک ماهه به دفاتر پیشخوان خدمات دولت واگذار می شود.

گودرزی تصریح کرد: تغییر کاربری انشعابات، بررسی صورتحساب، اعلام کارکرد کنتورهای آب و تغییر واحد مسکونی از جمله خدمات واگذار شده خواهد بود.

وی واگذاری و خرید انشعاب آب و فاضلاب، امکان پرداخت صورتحساب، تعویض کنتور و انجام استعلامات را از دیگر خدمات ارائه شده در این طرح عنوان کرد.