به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلی آقازاده روز شنبه در حاشیه جلسه بررسی بودجه سال ۹۷ استان مرکزی در جمع خبرنگاران، با اشاره به موضوع عوارض آلایندگی برخی صنایع استان و چگونگی تقسیم آن در بین شهرستان ها، اظهار داشت: در قانون برنامه ششم همه جزئیات مربوط به عوارض کارخانجات آلاینده لحاظ و همچنین مرجع رسیدگی به این امر در قانون مشخص شده است.

استاندار مرکزی بیان داشت: به فاکتورهای مهمی در بررسی سهم این آلاینده ها در مناطق و شهرستان های استان مرکزی رسیدیم و مقرر شده که تا پایان هفته جاری اداره کل محیط زیست استان نظر کارشناسانه خود را مبنی بر سهم مناطق از میزان آلایندگی این صنایع اعلام کند و شایان ذکر است که این نظر کارشناسی باید قابل دفاع باشد.

آقازاده خاطرنشان ساخت: امیدواریم بر مبنای این تحقیق کارشناسی، عوارض آلایندگی صنایع مذکور را دریافت کرده و سهم و حق هر شهرستان را بپردازیم.

وی ادامه داد: با توجه به این که تا دو ماه دیگر لایحه بودجه سال ۹۷ در مجلس شورای اسلامی به بررسی گذاشته خواهد شد، در مورد اهم پروژه های عمرانی سال۹۷ استان مرکزی و اختصاص بودجه به این طرح ها نیز بررسی های لازم انجام گرفته است.

استاندار مرکزی مطرح کرد: چهارچوب طرح های عمرانی استان مشخص شده و امیدواریم در ملاقاتی که در هفته جاری مجمع نمایندگان استان و اینجانب با رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی بودجه کشور داریم بتوانیم به شکل مناسبی از بودجه سال ۹۷ برای استان بهره ببریم.

آقازاده گفت: متاسفانه در سال آتی چه در بخش اعتبارات تملک دارایی و چه در بخش بودجه عمرانی کشور نه تنها شاهد افزایش بودجه نخواهیم بود، بلکه در بخش عمرانی حدود ۳۰۰هزار میلیارد ریال از بودجه کسر شده، بنابراین باید با هم اندیشی این کسری از طرق دیگر جبران شود و حداکثر بهره گیری را از بودجه تخصیصی داشته باشیم.