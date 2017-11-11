کره شمالی قصد حمله اتمی به آمریکا را داشته است

به گزارش خبرگزاری مهر یک منبع به خبرگزاری ریانووستی روسیه اعلام کرد که کره شمالی به روسیه گفته است که قصد دارد به آمریکا حمله هسته ای کند.

این موضوع در نامه ای که نماینده کره شمالی در نشست بین پارلمانی به «والنتینو ماتوینکو» رئیس شورای روسیه برای ارسال به «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه داده بود، مطرح شده است.

در این نامه از آمادگی کره شمالی برای حمله اتمی به آمریکا سخن به میان آمده است.

ماتوینکو در این خصوص گفت: نماینده کره شمالی اظهار داشت که محتوای این نامه، نشان‌دهنده عکس‌العمل «کیم جونگ اون» رهبر عالی جمهوری خلق کره شمالی به اظهارات «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا بوده است.

این منبع آگاه گفت: پس از اعلام روس‌ها به مقامات آمریکایی و اطلاع از محتوای تهدیدآمیز این نامه، موضع واشنگتن در قبال پیونگ ‌یانگ تغییر کرده است.

این خبر پس از آن اعلام شد که پوتین در یک کنفرانس خبری اعلام کرد که روسیه و چین دیدگاه مشترکی در مورد مسئله کره شمالی دارند و هر دو به دنبال مذاکره و گفتگو هستند.