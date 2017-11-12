برپایی نشست ادبی در ۱۷ شهر طی هفته کتاب

به گزارش خبرگزاری مهر، بنیاد شعر و ادبیات داستانی همزمان با ایام هفته کتاب تعدادی از انجمن‌های فعال در حوزه‌ی شعر و داستان در ۱۷ شهر و روستای کشور را برای برگزاری برنامه های مرتبط با حوزه‌ی کتاب در زمینه‌ی شعر و ادبیات داستانی حمایت خواهد کرد.

بر پایه این گزارش شهرهای تهران، اهواز، شیراز، رشت، قم، کرج، کرمان، قزوین، سبزوار، محلات، تربت‌جام، دلیجان، پرند، رامیان، خورموج، پرند و همچنین روستای وهن‌آباد از توابع شهرستان رباط کریم میزبان برنامه‌های هفته‌ی کناب خواهند بود.

این نشست ها در قالب جشن امضای کتاب، آیین رونمایی، نقد و بررسی، شعر خوانی و داستان‌خوانی بوده و با حضور اساتید مطرح ادبیات کشور در حوزه‌ی شعر و داستان برگزار خواهد شد.

شاعران و نویسندگان سرشناسی چون مصطفی رحماندوست، م.موید، محمدعلی مجاهدی، اسماعیل امینی، عبدالجبار کاکایی، راضیه تجار، ناصر فیض، بیوک ملکی، خسرو باباخانی،قاسمعلی فراست، ابراهیم زاهدی مطلق، قربان ولیئی، محمدجواد جزینی، حمیدرضا شکارسری، غلامرضا طریقی، بهمن ساکی، سعید بیابانکی، سیداکبر میرجعفری، محمد بکایی، محمدسعید میرزایی، محمدکاظم مزینانی، احمد علوی و علیرضا بدیع از مهمانان ویژه‌ی این برنامه‌ها هستند.

سلسله برنامه‌های هفته‌ی کتاب از یکشنبه ۲۱ آبان‌ماه همزمان با افتتاحیه‌ی هفته‌ی کتاب آغاز شده و تا پایان هفته ادامه خواهد داشت.