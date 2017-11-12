مراسم اختتامیه نمایش «فرزندان خدا» برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار آباده شنبه شب در این مراسم با تسلیت ایام اربعین حسینی گفت: شهرستان آباده توان بسیاری در هنر نمایش دارد و باید از ظرفیت هنر نمایش در تحولات اجتماعی استفاده کرد.

محمد رضا زارع در ادامه افزود: با حفظ سرمایه‌های اجتماعی تولید شده در حوزه هنر نمایش از این فرصت برای القای آموزه های اجتماعی بیشتر و بهتر استفاده کنیم.

وی افزود: تلاش می‌کنیم تا بسترهای حمایتی لازم از هنرمندان و هنر نمایش در شهرستان فراهم شود و مردم با هنر نمایش میانه بیشتری داشته باشند.

فرماندار شهرستان آباده گفت: رفع مشکلات جامعه هنری در گرو همسویی مسئولان با هنرمندان است و امید که هنرمندان آباده در تمامی مراحل کارهای هنری موفق باشند و برای شهرستان افتخارآفرینی نمایند

نمایش مذهبی فرزندان خدا گوشه ای از مشکلاتی که گاهی برای خانواده ها ممکن است پیش بیاید را نشان می دهد و در حقیقت اشاره به اصل اعتقاد خانواده ها به خداوند و شفاعت از سوی معصومین(ع) خصوصا حضرت امام حسین(ع) دارد و علیرضا آبادیان از هنرمندان جوان و خوش ذوق انجمن نمایش آباده و کارگردان نمایش این موضوع را به زیبایی هر چه تمام تر در معرض دید علاقه مندان قرار داد.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایش فرزندان خدا به نویسندگی و کارگردانی علیرضا آبادیان و با هنرنمایی زینب رستمی، علی رفیعی، ندا باقری، مهرشاد مستغنی، فهیمه حسن پور، مهرناز دهقان نژاد، مائده احمدی، زینب یزدان پناه، مهناز نعمت الهی، مبینا یزدان شناس و همچنین زینب جنتی به عنوان منشی صحنه، امیر محسن آبادیان دستیار کارگردان، نسترن ابوالحسنی طراح صحنه و محمد علی نانی طراح نور و صدا در محل تالار هنر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی آباده اجرا شد .