اجرای «دریبل» تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «دریبل» نوشته داریوش علیزاده به کارگردانی سعید دشتی و تهیه کنندگی مهدی سلسله به مدت سه شب تمدید شد.

صحرا اسدالهی، رایکا ابراهیمی، نادر فلاح، داریوش علیزاده، پریچهر قنبری، نیما شعبان نژاد، پوریا شکیبایی در این اثر به ایفای نقش می پردازند.

سایر عوامل نمایش عبارتند از حنیف سروری جانشین تهیه و مجری طرح، رها جهانشاهی دستیار کارگردان و برنامه ریز، سعید دشتی طراح صحنه، شاهین دولت زاده موسیقی، کارنگ طیاری گرافیست، سیدعلی سجادی ساخت تیزر، نوشین جعفری عکاس و سارا حدادی مشاور رسانه ای و تبلیغات - مکث.

شهاب حسینی در این نمایش به عنوان مشاور پروژه حضور دارد.

«دریبل» تا ۲۴ آبان ماه، ساعت ٢١ در سالن شماره ۲ تماشاخانه پالیز روی صحنه می رود.