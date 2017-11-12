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۲۱ آبان ۱۳۹۶، ۱۰:۳۲

کشف ۱۵۰۰ کیلو موادمخدر/ دستگیری ۵ قاچاقچی 

کشف ۱۵۰۰ کیلو موادمخدر/ دستگیری ۵ قاچاقچی 

فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان از انهدام یک باند مسلح مواد مخدر و کشف یک تن و ۵۰۰ کیلو مواد افیونی و دستگیری پنج قاچاقچی در یک درگیری مسلحانه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمد قنبری گفت: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر سیستان و بلوچستان با انجام اقدامات اطلاعاتی از فعالیت یک باند بزرگ که به صورت مسلحانه و با استفاده از خودروهای تیزرو، قصد جابه جایی مواد مخدر از شهرستان سراوان و انتقال به استان های مرکزی کشور را دارد ، مطلع شدند.

وی ادامه داد: با انجام اقدامات فنی و تخصصی ماموران، اعضای این باند در جنوب سیستان و بلوچستان شناسایی شدند و به صورت نامحسوس تحت نظر قرار گرفتند.

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان افزود: براین اساس، یگان های عملیاتی شهرستان سراوان شب گذشته چهار دستگاه خودرو متعلق به قاچاقچیان را در محور های فرعی، شناسایی کردند و پس از ورود سوداگران مرگ به کمین پلیس، با آنها به صورت مسلحانه درگیر شدند.

وی با اشاره به توقیف چهار دستگاه خودرو سبک حامل مواد مخدر، گفت: پنج قاچاقچی در این درگیری دستگیر و در بازرسی از خودروها، یک تن و ۵۰۰ کیلو تریاک و دو قبضه سلاح کلاش و مهمات مربوطه کشف شد.

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان خاطرنشان کرد: نیروی انتظامی با اشراف اطلاعاتی و رصد مداوم باندهای توزیع کننده مواد مخدر اجازه نخواهد داد این افراد سود جو به اهداف پلید خود دست یابند.

کد مطلب 4141587

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