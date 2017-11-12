به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت فرا رسیدن هفته کتاب از روز سه شنبه ۲۳ تا ۲۵ آبان ماه نمایشگاهی از تازه های کتاب های سینمایی با تخفیف ویژه در محل کتابخانه خانه سینما واقع در خیابان بهار جنوبی، کوچه سمنان، پلاک ۲۹ برگزار می شود.

ناشرانی که تاکنون برای حضور در این نمایشگاه اعلام آمادگی کرده اند عبارتند از افراز، آواژ، پژوهشگاه فرهنگ و ارتباطات، ثالث، چشمه، دیبایه، ساقی، سوره مهر، شوند، قطره و ققنوس.

برابر اعلام کتابخانه خانه سینما، ناشرانی که به ارایه عناوین سینمایی خود در این نمایشگاه تمایل دارند می توانند پنج نسخه از هر عنوان کتاب خود را به صورت امانی به این نمایشگاه تحویل دهند.