بازدید معاون فرهنگی از دو طرح پایتخت کتاب ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه کتاب، محسن جوادی، معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بعد از حضور در آئین افتتاح بیست و پنجمین دوره هفته کتاب، صبح امروز یکشنبه(۲۱ آبان‌ماه) در بوشهر پایتخت کتاب ایران از چند طرح ویژه معاونت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی این شهر بازدید کرد.



معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به همراه مجید غلامی‌جلیسه، دبیر بیست و پنجمین دوره هفته کتاب از «کافه کتاب مدرسه مصلحیان» بازدید کردند. جوادی همچنین با حضور در شرکت نوین چاپ آریانای شهر بوشهر از چند و چون فعالیت این شرکت با خبر شد.

بیست و پنجمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران با شعار آینده روشن با خانواده کتابخوان تا ۲۶ آبان‌ماه در سراسر کشور گرامی‌داشته می‌َ‌شود.