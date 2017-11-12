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۲۱ آبان ۱۳۹۶، ۱۲:۵۷

در استان بوشهر؛

اولین سوگواره تعزیه کشور با حضور ۷ استان برگزار می‌شود

اولین سوگواره تعزیه کشور با حضور ۷ استان برگزار می‌شود

بوشهر - رئیس حوزه هنری بوشهر گفت: اولین سوگواره تعزیه کشور با حضور گروه‌هایی از هفت استان برگزار می‌شود.

امید پارسایی‌فر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اولین دوره سوگواره تعزیه کشوری با حضور استان های مرکزی، کرمان، اصفهان، فارس، چهار محال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد و بوشهر برگزار می‌شود.

وی اضافه کرد: این سوگواره به همت حوزه هنری استان بوشهر از تاریخ ۲۱ الی ۲۸ آبان ماه در شهرستان جم برگزار می شود.

رئیس حوزه هنری بوشهر خاطرنشان کرد: در این دوره، آثار هنرمندان بر اساس جدول زمان بندی هر روزه از ساعت ۱۴ برای مردم به اجرا در می‌آید.

وی گفت: بر اساس برنامه روز یکشنبه ۲۱ آبان تعزیه امام حسین(ع) اراک، روز دوشنبه ۲۲ آبان تعزیه حضرت عباس(س) کرمان و روز سه شنبه ۲۳ آبان، تعزیه حضرت امام حسین(ع) اصفهان برگزار می‌شود.

پارسایی فر ادامه داد: چهارشنبه ۲۴ آبان تعزیه حضرت قاسم(س) آباده فارس، روز پنجشنبه ۲۵ آبان تعزیه طفلان مسلم شهرستان مهر استان فارس و روز جمعه ۲۶ آبان تعزیه حضرت علی اکبر(س) چهارمحال و بختیاری برگزار خواهد شد.

وی بیان کرد: روز شنبه ۲۷ آبان تعزیه حضرت علی اکبر(س) نورآباد استان فارس و یکشنبه ۲۸ آبان، تعزیه حر شهرستان جم استان بوشهر اجرا خواهد شد.

کد مطلب 4141809

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