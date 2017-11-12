حمایت صندوق از ۳۲ هزار بیمار خاص و صعب العلاج

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس آمار، در حال حاضر، ۳۲ هزار و ۱۰۴ بازنشسته کشوری و افراد تحت تکفل آن ها که مبتلا به بیماری های خاص و صعب العلاج هستند، در ۳۱ استان کشور تحت حمایت درمانی صندوق بازنشستگی کشوری قرار دارند به نحوی که بخش قابل توجهی از هزینه های درمانی این عزیزان از سوی صندوق پرداخت می شود.

طبق آمار سالنامه آماری ۱۳۹۵ صندوق بازنشستگی کشوری که دومین سالنامه آماری صندوق از ابتدای تاسیس تاکنون است، استان های تهران، آذربایجان شرقی، اصفهان، خراسان رضوی، خوزستان، فارس، گیلان و مازندران بیشترین بیماران خاص را به خود اختصاص داده اند که این بیماران به صورت ویژه تحت پوشش صندوق قرار دارند.

مسئولیت بررسی بیمه ای بیماران خاص شامل ویزیت پزشک،‌ تهیه دارو تا بستری فوق تخصصی برعهده کمیته رسیدگی به اسناد بیماران مبتلا به بیماری های خاص است و این کمیته بر مبنای اسناد پزشکی که در اختیار دارد، تصمیمات لازم را برای حمایت از بازنشستگان کشوری مبتلا به بیماری های خاص و صعب العلاج انجام می دهد.