  1. جامعه
  2. رفاه و خدمات اجتماعی
۲۱ آبان ۱۳۹۶، ۱۳:۴۱

حمایت صندوق از ۳۲ هزار بیمار خاص و صعب العلاج

حمایت صندوق از ۳۲ هزار بیمار خاص و صعب العلاج

صندوق بازنشستگی کشوری از ۳۲ هزار بازنشسته کشوری که به بیماری های خاص و صعب العلاج مبتلا هستند، حمایت می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس آمار، در حال حاضر، ۳۲ هزار و ۱۰۴ بازنشسته کشوری و افراد تحت تکفل آن ها که مبتلا به بیماری های خاص و صعب العلاج هستند، در ۳۱ استان کشور تحت حمایت درمانی صندوق بازنشستگی کشوری قرار دارند به نحوی که بخش قابل توجهی از هزینه های درمانی این عزیزان از سوی صندوق پرداخت می شود.

طبق آمار سالنامه آماری ۱۳۹۵ صندوق بازنشستگی کشوری که دومین سالنامه آماری صندوق از ابتدای تاسیس تاکنون است، استان های تهران، آذربایجان شرقی، اصفهان، خراسان رضوی، خوزستان، فارس، گیلان و مازندران بیشترین بیماران خاص را به خود اختصاص داده اند که این بیماران به صورت ویژه تحت پوشش صندوق قرار دارند.

مسئولیت بررسی بیمه ای بیماران خاص شامل ویزیت پزشک،‌ تهیه دارو تا بستری فوق تخصصی برعهده کمیته رسیدگی به اسناد بیماران مبتلا به بیماری های خاص است و این کمیته بر مبنای اسناد پزشکی که در اختیار دارد، تصمیمات لازم را برای حمایت از بازنشستگان کشوری مبتلا به بیماری های خاص و صعب العلاج انجام می دهد.

کد مطلب 4141824
مهناز قربانی مقانکی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها