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۲۱ آبان ۱۳۹۶، ۱۵:۳۳

برای ارائه به ستاد اقتصاد مقاومتی؛

پیش نویس توسعه فناوری فضایی در کشاورزی تدوین می شود

پیش نویس توسعه فناوری فضایی در کشاورزی تدوین می شود

پیش نویس برنامه اجرایی توسعه کاربردهای فناوری فضایی در حوزه کشاورزی، برای ارائه به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، تدوین می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اعلام این خبر در شبکه اجتماعی اینستاگرام گفت: صبح امروز در جلسه مشترکی با محمود حجتی وزیر کشاورزی و معاونان این وزارتخانه و نیز معاونان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به میزبانی وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد.

وی گفت: در این جلسه راهکارهای توسعه کاربردهای صنعت فناوری فضائی در حوزه کشاورزی کشور برای بهبود برنامه ریزی کاشت محصولات و نیز پایش آفتها و ... مورد بررسی قرار گرفت.

جهرمی خاطرنشان کرد: همچنین با مرور دو پروژه آزمایشی انجام شده در دشت مغان و استان فارس در حوزه به کارگیری اینترنت اشیاء در بهبود شرایط آبیاری و داشت محصولات زراعی و باغی، نتایج چشمگیر حاصل از این دو پروژه تشریح شد.

وزیر ارتباطات تاکید کرد: در این جلسه مقرر شد کمیته‌ای از دو طرف، پیش نویس برنامه اجرایی را ظرف چهل و پنج روز تکمیل کرده تا در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارائه شود.

کد مطلب 4141860

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