پیش نویس توسعه فناوری فضایی در کشاورزی تدوین می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اعلام این خبر در شبکه اجتماعی اینستاگرام گفت: صبح امروز در جلسه مشترکی با محمود حجتی وزیر کشاورزی و معاونان این وزارتخانه و نیز معاونان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به میزبانی وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد.

وی گفت: در این جلسه راهکارهای توسعه کاربردهای صنعت فناوری فضائی در حوزه کشاورزی کشور برای بهبود برنامه ریزی کاشت محصولات و نیز پایش آفتها و ... مورد بررسی قرار گرفت.

جهرمی خاطرنشان کرد: همچنین با مرور دو پروژه آزمایشی انجام شده در دشت مغان و استان فارس در حوزه به کارگیری اینترنت اشیاء در بهبود شرایط آبیاری و داشت محصولات زراعی و باغی، نتایج چشمگیر حاصل از این دو پروژه تشریح شد.

وزیر ارتباطات تاکید کرد: در این جلسه مقرر شد کمیته‌ای از دو طرف، پیش نویس برنامه اجرایی را ظرف چهل و پنج روز تکمیل کرده تا در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارائه شود.