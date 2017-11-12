پرداخت بدهی دولت به تأمین اجتماعی باید در اولویت قرار گیرد

حسینعلی حاجی دلیگانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سازمان تأمین اجتماعی ماهیانه ۴۲۰۰ میلیارد تومان برای حقوق بازنشستگان و ماهیانه بیش از ۱۵۰۰ میلیارد تومان بابت هزینه درمان پرداخت می کند و کل هزینه ماهیانه این سازمان به ۶ هزار میلیارد تومان می رسد.

نماینده شاهین‌شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی افزود: اکثریت صندوق های بازنشستگی درحال حاضر از طریق بودجه عمومی سرپا هستند و در واقع از بودجه دستگاههای دولتی استفاده می کنند اما وضعیت تأمین اجتماعی متفاوت است و این سازمان از منابع حق بیمه هزینه خدمات را تأمین می کند و به نوعی تعادل منابع و مصارف آن هنوز برقرار است.

وی افزود: برای پیشگیری از عدم تعادل این سازمان باید تصمیم اصولی اتخاذ شود و اجازه ندهیم که بدهی دولت به تأمین اجتماعی به جایی برسد که پرداخت آن غیرممکن شود و باید دولت در هر سال بدهی خود را پرداخت کند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی زحمات و تلاش های مدیریت فعلی سازمان تأمین اجتماعی برای خروج از مسائل حاشیه ای و تمرکز به خدمت رسانی به جامعه کارگری را قابل تقدیر دانست و گفت: در دوره مدیریت فعلی سازمان تأمین اجتماعی تلاش های زیادی صورت گرفت تا منابع لازم برای خدمت رسانی به کارگران و بازنشستگان بدون اتکا به دولت فراهم شود.

حاجی دلیگانی بر لزوم برنامه ریزی اصولی برای حفظ تعادل منابع و مصارف سازمان تأمین اجتماعی تأکید کرد و گفت: ایجاد تعادل از طریق پرداخت بدهی دولت به این سازمان و همچنین تعدیل عوامل ایجاد کننده بدهی دولت قابل انجام است.

وی روند شتابان و فزاینده افزایش بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی را نگران کننده دانست و اظهار داشت: تداوم وضعیت فعلی به هیچ وجه ممکن نیست و در صورت ادامه این روند به جایی خواهیم رسید که درآمدهای نفتی و مالیاتی نیز پاسخگوی بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی نخواهند بود.

نماینده شاهین‌شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی افزود: باید عوامل ایجاد کننده بدهی دولت به تأمین اجتماعی شناسایی و تأمین شود و سقفی برای ایجاد بدهی ها قائل شویم.

حاجی دلیگانی پرداخت مناسب بدهی دولت به تأمین اجتماعی را از دیگر موارد قابل توجه دانست و گفت: بر اساس قانون برنامه ششم توسعه بنا است سالیانه حداقل ۱۰ درصد بدهی ها پرداخت شوند که با توجه به میزان بدهی فعلی دولت سالیانه باید بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان پرداخت صورت گیرد.

وی ادامه داد: اگر پرداخت بدهی هر سال را نیز در نظر بگیریم باز هم به ارقام بالای ۱۰ هزار میلیارد تومان می رسیم.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی پرداخت به موقع بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی را زمینه ساز همسان سازی حقوق و مستمری بازنشستگان دانست و گفت: همسان سازی حقوق بازنشستگان نیازمند تأمین منابع است و امیدواریم با فراهم شدن منابع مورد نیاز هرچه زودتر شاهد انجام همسان سازی و افزایش قدرت خرید جامعه شریف بازنشستگان باشیم.