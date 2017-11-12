استقبال جهرمی از عضویت سیداحمد خاتمی در توئیتر

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی با انتشار توئیتی در شبکه اجتماعی توئیتر، از حضور آیت الله سید احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران در این شبکه اجتماعی استقبال کرد.

وی با استفاده از هشتگ نگاه فرصت محور ، نوشت: خبر اعلام حضور علما و ائمه جمعه در شبکه‌های اجتماعی می تواند به گشایش فصل جدیدی در این عرصه کمک کند.

به گزارش مهر، در این باره خطیب موقت نمازجمعه تهران گفته است: اصل حضور من در فضای مجازی که صفحه اینستاگرام، کانال تلگرامی ام و توییتر رسمی‌ام است برای نشر مواضع و اطلاع هموطنان خارج از کشور ایجاد و مدیریت آن به دوستان قابل اعتماد سپرده شده است. آنان نیز به من اطمینان داده اند که ملاحظات شرعی را در نظر گرفته اند. ما نیز تابع محض مقررات نظام اسلامی هستیم.

