به گزارش خبرگزاری مهر، عباس رشیدی اظهار کرد: پیامکی برای بازنشستگانی که در طرح بیمه تکمیلی درمان ثبت نام نکرده اند، ارسال شده تا با مراجعه به سایت صندوق بازنشستگی کشوری، نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند.

رشیدی افزود: بازنشستگان و وظیفه بگیرانی که تاکنون نسبت به ثبت نام بیمه تکمیلی درمان اقدام نکرده اند می توانند پس از مراجعه به سایت صندوق به نشانی cspf.ir و اطلاع از وضعیت خود و افراد تحت تکفل، به دفاتر مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری در استان ها مراجعه و جهت تعیین تکلیف وضعیت خود اقدام کنند.

وی همچنین تاکید کرد: بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری پس از ثبت نام خود، تا ۳۰ آبان ماه جاری مهلت دارند با مراجعه به شعب آتیه سازان حافظ نسبت به حذف یا اضافه شدن خود و افراد تحت تکفلشان در قرارداد جدید بیمه تکمیلی درمان اقدام کنند.

رشیدی با بیان اینکه مهلت ۳۰ آبان ماه قابل تمدید نیست، یادآور شد: بازنشستگانی که در قرارداد سال گذشته حضور نداشتند، اما تمایل دارند خود و خانواده تحت تکفلشان تحت پوشش بیمه تکمیلی قرار گیرند، تا ۳۰ آبان ماه جاری مهلت دارند نسبت به اضافه شدن در قرارداد جدید اقدام کنند.