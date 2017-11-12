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۲۱ آبان ۱۳۹۶، ۱۵:۰۸

توسط صندوق بازنشستگی اعلام شد:

آخرین مهلت بازنشستگان برای ثبت‌نام و حذف نام از بیمه تکمیلی

آخرین مهلت بازنشستگان برای ثبت‌نام و حذف نام از بیمه تکمیلی

مدیرکل امور فرهنگی و اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری گفت: بازنشستگانی که تاکنون اقدام به ثبت نام و حذف و اضافه بیمه تکمیلی درمان نکرده اند، تنها ۹ روز نسبت به تعیین تکلیف وضعیت خود فرصت دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس رشیدی اظهار کرد: پیامکی برای بازنشستگانی که در طرح بیمه تکمیلی درمان ثبت نام نکرده اند، ارسال شده تا با مراجعه به سایت صندوق بازنشستگی کشوری، نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند. 

رشیدی افزود: بازنشستگان و وظیفه بگیرانی که تاکنون نسبت به ثبت نام بیمه تکمیلی درمان اقدام نکرده اند می توانند پس از مراجعه به سایت صندوق به نشانی cspf.ir و اطلاع از وضعیت خود و افراد تحت تکفل، به دفاتر مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری در استان ها مراجعه و جهت تعیین تکلیف وضعیت خود اقدام کنند.

وی همچنین تاکید کرد: بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری پس از ثبت نام خود، تا ۳۰ آبان ماه جاری مهلت دارند با مراجعه به شعب آتیه سازان حافظ نسبت به حذف یا اضافه شدن خود و افراد تحت تکفلشان در قرارداد جدید بیمه تکمیلی درمان اقدام کنند. 

رشیدی با بیان اینکه مهلت ۳۰ آبان ماه قابل تمدید نیست، یادآور شد: بازنشستگانی که در قرارداد سال گذشته حضور نداشتند، اما تمایل دارند خود و خانواده تحت تکفلشان تحت پوشش بیمه تکمیلی قرار گیرند، تا ۳۰ آبان ماه جاری مهلت دارند نسبت به اضافه شدن در قرارداد جدید اقدام کنند. 

کد مطلب 4141984
مهناز قربانی مقانکی

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