علاقمند به همکاری با کشورهای دارای تمدن های بسیار باستانی هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، دامین وانگ گفت: ما نه تنها می خواهیم روابط و دوستی عمیق تری با ایران داشته باشیم بلکه علاقمندیم با هم یافته های جدیدی به دست آوریم.

وی با تاکید به توجه چین به حوزه روابط بین الملل در زمینه میراث فرهنگی گفت: فعالیت چین در حوزه باستان شناسی زیر آب از حدود ۳۰ سال پیش آغاز شد و در این مدت رشد سریع و چشمگیری داشت با این حال هنوز راه زیادی در پیش رو است و به همین دلیل چین همچنان برای پیشرفت بیشتر در زمینه طرح های خارجی و بین المللی کار می کند.

او افزود: ما نه تنها در این حوزه با کشورهای اروپایی و آمریکایی همکاری های مشترک داریم بلکه علاقمندیم با کشورهایی که صاحب تمدن های بسیار باستانی هستند نیز کار کنیم.

رییس موسسه ملی میراث فرهنگی زیرآب چین با تاکید بر تمایل چین در انجام فعالیت های مشترک با خارجی ها، این همکاری ها را بسیار لذت بخش دانست.

وانگ با بیان این که آغاز فعالیت های بین المللی در حوزه باستان شناسی زیرآب با ایران را یک شروع خوب دانست و در توضیح هدف اصلی سفر این هیات به ایران گفت: ما در ابتدا قصد تبادل تجربه داشته و علاقمند به تعمیق دوستی خود را با ایران هستیم تا بهتر از پیش همدیگر را درک کرده، بفهمیم و بشناسیم.

وی با اشاره به بازدید از محوطه تاریخی سیراف بوشهر، گفت: میراث موجود در این محوطه تاریخی یک شاهکار است و ما از انچه دیدیم بسیار شگفت زده شدیم.

او این سفر را بسیار پربار و باعث ایجاد شناختی عمیق و دو جانبه در حوزه کارشناسان بین ایران و چین دانست و افزود: قبل از این سفر تصویری بسیار کلی برای همکاری مشترک با ایرانی ها داشتیم اما بعد از این سفر به برنامه های بسیار مشخصی رسیده ایم.

هیات میراث فرهنگی زیر آب چین، در سفر سه روزه خود به ایران از محوطه تاریخی سیراف بوشهر و موزه ایران باستان بازدید کرد.