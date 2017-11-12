به‌گزارش خبرگزاری مهر به‌نقل از روابط‌عمومی مجموعه فرهنگی‌تاریخی سعدآباد، کیا پارسا مدیر این مجموعه فرهنگی‌تاریخی گفت: یکی از این تالارها، تالار موسیقی و دیگری اتاق استودیوی خصوصی عکاسی پهلوی و فضاهای اطراف آن است که با اختصاص و نمایش آثار بی‌نظیر و دیده‌نشده مخازن این موزه از جمله سرویس فاخر چینی دانمارکی که در قرن ۱۸ میلادی با سفارش دربار دانمارک در کارخانه کپنهاگن ساخته شده، و همچنین ظروف آنتیک اروپایی متعلق به سه دوره قاجار، پهلوی اول و دوم، پذیرای عموم علاقه‌مندان خواهد بود.

او اضافه کرد: از دیگر اقدامات صورت‌گرفته در این موزه می‌توان به اختصاص یکی از تالارهای مرکزی به نمایش دائمی ظروف نقره منحصربه‌فرد و کمتر دیده‌شده دربار پهلوی با عنوان «تالار نقره» اشاره کرد، همچنین پیانوی این کاخ که متعلق به دوران پهلوی اول است پس از مرمت و احیا، طی مراسمی با نواختن یکی از استادان بنام موسیقی کشور رونمایی خواهد شد.

مدیر مجموعه فرهنگی‌تاریخی سعدآباد با اشاره به این‌که موزه ظروف سلطنتی بر اساس آمار، یکی از پربازدیدترین موزه‌های سعدآباد است، گفت: موزه ظروف سلطنتی از بی‌نظیرترین موزه‌های موجود کشور است که توسط بازدیدکنندگان خارجی مشخصا از کشور مبدا انتخاب می‌شود و مورد بازدید قرار می‌گیرد که این خود گویای اهمیت و جایگاه مهم این موزه در بین علاقه‌مندان خصوصا گردشگران خارجی است.

او اظهار کرد: این موزه صرف‌نظر از محبوبیت و هویت تعریف‌شده آن به عنوان موزه‌ای مستقل و شناسنامه‌دار، مورد توجه جامعه پژوهشی و دانشگاه محور است و همواره به منظور مآخذ و منبع مستدل تاریخی و فرهنگی مورد توجه ویژه دانشجویان، استادان، مورخان و پژوهشگران قرار گرفته و نقش موثری را در تحقیق، تولید و بازآفرینی مقالات و پایان‌نامه‌های تاریخی، هنری و صنعتی در سه عصر قاجار، پهلوی اول و دوم برای جامعه علمی پژوهشی کشور فراهم ساخته است.

پارسا افزود: مجموعه سعدآباد، صرف نظر از اینکه هویت تاریخی و فرهنگی خود را در قالب موزه و ارائه اطلاعات موزه‌ای به مخاطبین ایفا می‌کند، باید در مورد پیوند پژوهشی و تحقیقاتی و تعاملات نزدیک و عمل‌گرا با جامعه محقق و دانشگاهی کشور به عنوان یکی از اولویت‌های مجموعه، آغاز کند.

او در پایان با اشاره به اهمیت فوق‌العاده این تعاملات با حوزه پژوهشی گفت: این مهم گام بسیار موثری در حفظ، پویایی، نوآوری و معرفی موزه‌ها به عنوان تاریخ مصور هر ملت در پی خواهد داشت بنابراین علاقه‌مندیم این نگاه را به عنوان یک سیاست بالادستی به تمام موزه‌ها و کاخ موزه‌های مجموعه سعدآباد تسری دهیم که طرح توسعه کمی و کیفی موزه ظروف سلطنتی سعدآباد آغاز یک حرکت نوظهور در تعاریف بنیادی موزه و مولفه‌های پیرامونی آن است.