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۲۱ آبان ۱۳۹۶، ۲۰:۴۲

مربی استقلال تهران:

فعلا قراردادی با استقلال امضاء نکردم/سابقه همکاری با «شفر» ندارم

فعلا قراردادی با استقلال امضاء نکردم/سابقه همکاری با «شفر» ندارم

کیش - دستیار جدید سرمربی استقلال تهران گفت: فعلا قراردادی با استقلال تهران امضا نکرده ام و پس از بازگشت از اردوی کیش با مسئولان باشگاه صحبت خواهم کرد.

جیری ساناک در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد حضور در کادر فنی تیم استقلال تهران بیان داشت: به دعوت آقای شفر به تیم استقلال آمده ام و شناخت کافی از استقلال ندارم ولی امروز توان و استعداد بازیکنان ایرانی را مشاهده کردم.

این مربی اهل چک اظهارداشت: سابقه مربیگری در تیم های اسلاویا پراک و بلونتس چک و تیم های ملی جوانان و نوجوانان چک را دارم.

وی در مورد سابقه همکاری با شفر آلمانی خاطرنشان کرد: سابقه همکاری با شفر سرمربی استقلال را تا به امروز نداشته ام فقط آشنای چند ساله داریم.

ساناک افزود: آقای شفر از من  خواسته ضمن کمک به وی در تیم بزرگسالان استقلال با تیم های پایه نیز همکاری داشته باشم.

وی در مورد مبلغ قرارداد با استقلال گفت: هنوز قراردادی امضا نکرده ام و زمانیکه از اردوی کیش برگشتیم با مسئولان استقلال جلسه خواهم داشت.

کد مطلب 4142317

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