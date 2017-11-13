۲۲ آبان ۱۳۹۶، ۱۲:۱۵

سخنگوی ناجا در زاهدان:

مقابله هوشمندانه با ناهنجاری های جامعه از ویژگی های پلیس است

زاهدان - سخنگوی نیروی انتظامی گفت: برخورد هوشمندانه با ناهنجاری های جامعه از جمله ویژگی های مهم فعالیت پلیس در جامعه است.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سعید منتظرالمهدی پیش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران در زاهدان اظهار داشت: نیروی انتظامی در برخورد با شرارت ها با هوشمندی و درایت عمل می کند و این مهم سبب شده که در بسیاری از شاخص های امنیتی روند مطلوبی داشته باشیم.

وی با اشاره به هوشمند سازی فعالیت های پلیس در چند سال اخیر  افزود: ارتباط موثر با مردم و مدیریت هوشمندانه حوادث و جرائم از ویژگی های این طرح است.

وی تصریح کرد : هوشمندی در برابر جرائم و شرارت موجب  کاهش ناهنجاری ها در جامعه می شود و به سلامت جامعه  می کند.

سخنگوی ناجا گفت: تامین تحهیزات لازم برای ارتقاء امنیت از جمله اقدامات نیروی انتظامی در کشور است و در این حوزه از زیرساخت های مطلوبی برخوردار هستیم.

وی با اشاره به اهمیت مشارکت مردم در امنیت پایدار افزود: یکی از ابعاد امنیت مشارکت خود مردم است تا این مهم درجامعه پایدار بماند.

وی بااشاره به وضعیت مطلوب امنیت در سیستان و بلوچستان گفت : مردم سیستان و بلوچستان مردمانی مهربان و خونگرم هستند که با پلیس نیز همکاری بسیار مطلوبی دارند.

