مقابله هوشمندانه با ناهنجاری های جامعه از ویژگی های پلیس است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سعید منتظرالمهدی پیش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران در زاهدان اظهار داشت: نیروی انتظامی در برخورد با شرارت ها با هوشمندی و درایت عمل می کند و این مهم سبب شده که در بسیاری از شاخص های امنیتی روند مطلوبی داشته باشیم.

وی با اشاره به هوشمند سازی فعالیت های پلیس در چند سال اخیر افزود: ارتباط موثر با مردم و مدیریت هوشمندانه حوادث و جرائم از ویژگی های این طرح است.

وی تصریح کرد : هوشمندی در برابر جرائم و شرارت موجب کاهش ناهنجاری ها در جامعه می شود و به سلامت جامعه می کند.

سخنگوی ناجا گفت: تامین تحهیزات لازم برای ارتقاء امنیت از جمله اقدامات نیروی انتظامی در کشور است و در این حوزه از زیرساخت های مطلوبی برخوردار هستیم.

وی با اشاره به اهمیت مشارکت مردم در امنیت پایدار افزود: یکی از ابعاد امنیت مشارکت خود مردم است تا این مهم درجامعه پایدار بماند.

وی بااشاره به وضعیت مطلوب امنیت در سیستان و بلوچستان گفت : مردم سیستان و بلوچستان مردمانی مهربان و خونگرم هستند که با پلیس نیز همکاری بسیار مطلوبی دارند.