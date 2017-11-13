موافقت اولیه تهران با بازگشایی گذرگاه های اقلیم کردستان با ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «بغداد الیوم»، «نچیروان بارزانی» نخست وزیر اقلیم کردستان عراق تأکید کرد که اربیل هنوز در انتظار پاسخ بغداد به طرح پیشنهادی اقلیم کردستان برای مذاکره با دولت مرکزی عراق است.

وی همچنین تأکید کرد که اقلیم کردستان عراق ملاحظات و نظرات خود نسبت به بودجه پیشنهادی سال 2018 را به دولت مرکزی عراق ارائه کرده است. وی افزود: بغداد می تواند به صورت دقیق تر ساز و کار توزیع حقوق کارکنان دولتی اقلیم کردستان را بررسی کند و بودجه ای که برای اقلیم در نظر گرفته شده کافی نیست.

نخست وزیر اقلیم کردستان عراق در واکنش به حکم هفته گذشته دادگاه عالی فدرال عراق مبنی بر اینکه قانون اساسی این کشور مجوز جدایی هیچ جریان یا گروهی را از عراق نمی دهد گفت به زودی به این بیانیه پاسخ خواهیم داد.

او از دولت عراق دعوت کرده که به فکر ثبات عراق و اقلیم کردستان باشد. وی افزود: در بودجه پیشنهادی سال 2018 بغداد نامی از اقلیم کردستان نبرده و بودجه این اقلیم را به صورت شهر به شهر اعلام کرده است.

نچیروان بارزانی در خصوص زلزله شب گذشته که بخش هایی از عراق و ایران را لرزاند نیز گفت که کمیته ای برای پیگیری پیامدهای زلزله تشکیل شده است. وی افزود که ایران موافقت اولیه خود برای بازگشایی گذرگاه های مرزی اقلیم کردستان عراق با ایران را اعلام کرده است.

وی همچنین مدعی شد که بغداد مقدار کمی دارو به کردستان می فرستد و به همین دلیل در اقلیم کردستان با کمبود دارو مواجه هستیم.

بارزانی در خصوص مسائل داخلی اقلیم کردستان هم گفت که دور جدیدی از مذاکرات با همه جریان های سیاسی اقلیم کردستان شکل خواهد گرفت و یادآور شد که حزب دموکرات کردستان آمادگی بهبود روابط خود با جنبش گوران را دارد.

از سوی دیگر پایگاه خبری «شفق نیوز»، گزارش داد که احزاب سیاسی جنبش گوران، اتحاد اسلامی و جماعت اسلامی کردستان که از مخالفان برگزاری همه پرسی اقلیم کردستان به شمار می رفتند اخیرا در سلیمانیه دیدارهای متعددی داشته اند و در حال آماده سازی طرحی هستند که به نچیروان بارزانی ارائه کنند.

بر اساس گزارش منابع آگاه، بارزانی قرار است هفته جاری به سلیمانیه سفر کند و با احزاب جنبش گوران، اتحاد اسلامی و جماعت اسلامی دیدار کند تا همه جریان های کُرد پیش از آغاز مذاکرات با بغداد موضع یکسانی داشته باشند.