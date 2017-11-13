صادرات گاز به بغداد بدون مشکل ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، مجید بوجارزاده، سخنگوی شرکت ملی گاز با بیان اینکه با وجود وقوع زلزله در شب گذشته، تاسیسات شرکت گاز در مناطق غرب کشور از سلامت و امنیت کافی برخوردار است، گفت: صادرات گاز به بغداد با حجم ۱۴میلیون مترمکعب در روز طبق روال عادی ادامه دارد.

بوجارزاده ادامه داد: عصر امروز جلسه کمیته بحران در کرمانشاه با حضور عراقی و مومنی و مسئولان استانی برگزار می شود تا جوانب گوناگون این حادثه از جمله قطع و وصل گاز، مدیریت حادثه پیش آمده مورد بررسی قرار گیرد. تیم‌های عملیاتی از همدان، اصفهان، کردستان و استان مرکزی به کرمانشاه اعزام شده اند.

وی تصریح کرد: گاز ۴۰ هزار مشترک در پی وقوع زلزله جهت اطمینان از سلامت مردم و شبکه گازرسانی قطع شد که نشت یابی گاز مشترکان ادامه دارد و هرجا که اطمینان یابیم مشکلی در وصل گاز به وجود نمی آید گاز را مجددا وصل می‌کنیم.

سعید مومنی، مدیرگاز رسانی شرکت ملی گاز نیز گفت: در محدوده کرمانشاه ۸۰۰ روستا و ۲۷ شهر گازرسانی شده اند که به توصیه شورای تامین گاز در سه بخش سرپل ذهاب، قصر شیرین و ثلاث باباجانی که میزان تخریب بالایی داشته اند قطع شده است.

وی افزود: در مناطقی که قطع گاز انجام شده مصرف کننده گاز خانگی نیز نداریم چرا که مردم از منازل خود خارج شده‌اند و کارشناسان نیز پس از نشت یابی، گاز بخشی از مشترکان را وصل کردند و نشت یابی سایر منازل و ساختمان ها نیز ادامه دارد.